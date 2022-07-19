عاجل.. وزير الاسكان: إقبال كبير على حجز قطع الأراضي السكنية المتنوعة بمدن الصعيد الجديدة

أخر موعد للتقدم الخميس القادم

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك إقبالا كبيرا على حجز قطع الأراضي السكنية المتنوعة بين ( إسكان متوسط " محور الأراضي" – إسكان متميز - إسكان أكثر تميزًا ) بإجمالي 3677 قطعة أرض، والمطروحة بـمدن الصعيد الجديدة.

أكثر من 3 الالاف مواطن استخرجوا استمارة الحجز:

وأوضح “ عاصم”، أن إجمالي عدد المواطنين الذين استخرجوا استمارات الحجز من الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان بلغ 37619 مواطنا حتى امس الأول، و12731 منهم سددوا جدية الحجز، مضيفا أن الحجز مستمر حتى يوم الخميس المقبل الموافق 21/7/2022.

وأوضح الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، أن قطع أراضي الإسكان المتوسط " محور الأراضي " 1760 قطعة أرض، وبلغ عدد المواطنين الذين استخرجوا استمارات الحجز لها 18891 مواطنا، والمطروحة بمدن ( المنيا الجديدة - سوهاج الجديدة - قنا الجديدة - الفيوم الجديدة - أخميم الجديدة - أسيوط الجديدة - بنى سويف الجديدة)، مضيفا أن عدد من قام بسداد جدية الحجز بلغ 8083.

طرح 1740 قطعة ارض متميزة:

وقال: تم طرح 1740 قطعة أرض إسكان متميز، وبلغ عدد المواطنين الذين قاموا بسحب استمارات لحجزها 14360 مواطنا، والمطروحة بمدن ( المنيا الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة - أسيوط الجديدة - ناصر الجديدة " غرب أسيوط " - طيبة الجديدة - الفيوم الجديدة - أخميم الجديدة)، بينما بلغ عدد من سددوا جدية الحجز 4117.

وأشار معاون وزير الإسكان، إلى أن قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا تبلغ ۱۷۷ قطعة، وبلغ عدد المواطنين الذين استخرجوا استمارات لحجزها ٤٣٦٨ مواطنا، والمطروحة بمدن ( أسـوان الجديدة - سـوهـاج الجـديـدة - بني سويف الجديدة - أسيوط الجديدة - المنيا الجديدة )، فى الوقت الذى قام 531 مواطنا بسداد جدية الحجز.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اعلن طرح قطع أراضٍ سكنية متنوعة بين ( إسكان متوسط " محور الأراضي" – إسكان متميز - إسكان أكثر تميزًا ) بعدد 3677 قطعة أرض بـ 10 مدن جديدة.

كيفية حجز الاراضي الجديدة:

وأضاف وزير الإسكان، أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز ( online ) من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط www.hdb-reservation.com، لافتًا إلى أن شـروط الـطـرح وأسلوب الحجز والمـواقـع والمـساحات والأسعـار وأسلـوب الـسـداد ستكون متاحة على الموقع الإلـكـتـرونـي اعـتـبـارًا من يوم الأحـد المقبل الموافق 19/6/2022.

وأوضح المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه تم طرح قطع أراضي الإسكان المتوسط " محور الأراضي " بعدد 1760 قطعة بمدن ( المنيا الجديدة - سوهاج الجديدة - قنا الجديدة - الفيوم الجديدة - أخميم الجديدة - أسيوط الجديدة - بنى سويف الجديدة ).

وقال: تم طرح قطع أراضـي الإسكان المتميز بعدد 1740 قطعة أرض بمدن ( المنيا الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة - أسيوط الجديدة - ناصر الجديدة " غرب أسيوط " - طيبة الجديدة - الفيوم الجديدة - أخميم الجديدة).

وأشار نائب رئيس الهيئة، إلى أنه تم طرح قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا بعدد 177 قطعة بمدن ( أسـوان الجديدة - سـوهـاج الجـديـدة - بني سويف الجديدة - أسيوط الجديدة - المنيا الجديدة )