انهيار أهالي ضحايا ومصابي أتوبيس صحراوي المنيا بمستشفى ملوي

انهار أهالي وأسر ضحايا ومصابي حادث تصادم أتوبيس نقل جماعي من الخلف بسيارة نقل مقطورة بالطريق الصحراوي الشرقي أمام الكيلو 93 بمركز ملوي، وذلك بمستشفى ملوي التخصصي، حيث أسفر الحادث عن وفاة 23 مواطن وإصابة 30 آخرين.

كما تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حالة المصابين بحادث تصادم أتوبيس نقل جماعي من الخلف بسيارة نقل مقطورة بالطريق الصحراوي الشرقي أمام الكيلو 93 بمركز ملوي، وذلك بمستشفى ملوي التخصصي، حيث أسفر الحادث عن وفاة 23 مواطن وإصابة 30 آخرين.



رافق المحافظ عددا من قيادات مديرية الأمن واللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مدينة ملوي ودكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة ودكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف.

المحافظ يتابع حالات المصابين بحادث المنيا

أعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، داعيًا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، واطمأن المحافظ، على استقرار حالة المصابين، داعيا المولى سبحانه وتعالى أن ينعم عليهم بالشفاء العاجل، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالتهم الصحية.

تكليفات عاجلة من المحافظ بشأن مصابي حادث المنيا

وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة بتوفير كافة أوجه الرعاية والخدمات الطبية اللازمة طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة المقررة في هذا الشأن.

وكان محافظ المنيا، قد انتقل على الفور في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء لتفقد موقع الحادث ومتابعة كافة التفاصيل أولا بأول والتعرف على الأسباب الأولية للحادث والوقوف على أعمال نقل المصابين حيث انتقلت على الفور سيارات الإسعاف لموقع الحادث.