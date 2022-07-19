محافظ الفيوم: إطلاق منصة إلكترونية لمشروعات "حياة كريمة"

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع الدكتور أحمد سلامة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم والدكتور معتز أحمد، بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم، آخر الإجراءات والمستجدات المتعلقة بالمنصة الإلكترونية لمنظومة التحول الرقمي التي يتم تصميمها بالتعاون بين المحافظة، ومركز المعلومات بجامعة الفيوم تحت إشراف الدكتور ياسر حتاتة، رئيس الجامعة، والتي ستشمل كافة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يجري تنفيذها بمركزي إطسا ويوسف الصديق، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.

إطلاق "منصة إليكترونية رقمية" لمشروعات مبادرة "حياة كريمة" بالتعاون مع الجامعة

المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

خلال اللقاء استعرض الدكتور أحمد سلامة، النسخة الأولى من المنصة الإلكترونية لمنظومة التحول الرقمي التي تم إعدادها، وكافة البيانات والاحصائيات الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي يجري تنفيذها بمركزي إطسا ويوسف الصديق، وكيفية دخول المواطنين على المنصة، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على ما يتم انجازه من مشروعات.

منصة إلكترونية لمنظومة التحول الرقمي

وأشار محافظ الفيوم إلي أن المنصة الإليكترونية لمنظومة التحول الرقمي بمبادرة حياة كريمة، تهدف إلي رفع الوعي لدى المواطنين بالمشروعات التى يتم تنفيذها بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، والتمكين الاقتصادي الرقمي لأهالي تلك القرى، في ظل توجه الدولة المصرية للتحول الرقمي، مؤكدًا حرص المحافظة علي توفير كافة الخدمات للمواطنين بشتى السبل.

إطلاق "منصة إليكترونية رقمية" لمشروعات مبادرة "حياة كريمة" بالتعاون مع الجامعة

مقترحات والشكاوى

وكشف "الأنصاري"، عن استخدام المواطنين لهذه المنصة الإلكترونية سيتيح لهم التعرف على ما تم إنجازه من مشروعات بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وسهولة التواصل مع المحافظة لتقديم المقترحات والشكاوى والاستفسارات المتعلقة بمشروعات المبادرة، وستتيح المنصة أيضًا آليات إدارة مشروعات المبادرة إليكترونيًا، من خلال التواصل بين كافة الجهات التنفيذية، وتسهيل عملية التعاون المشترك بين المحافظة وهذه الجهات، لتيسير الاجراءات والاسراع في تنفيذ كافة الأعمال.

أغسطس المقبل

ولفت المحافظ إلي أنه سيجري عقد لقاء آخر خلال شهر أغسطس المقبل للاستقرار على المحاور والخطوط الرئيسية لآليات عمل المنصة إلكترونيًا، موضحًا أنه تم الانتهاء من المراحل الأساسية بشأن إعدادات المنصة المزمع تصميمها.