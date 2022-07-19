مي عبد الحميد: تنفيذ حملتين لضبط مخالفات الإسكان الاجتماعي بمدينتي العبور وقنا الجديدتين

صرحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري، بأنه تم شن حملتين لضبط مخالفات الإسكان الاجتماعي بمدينتي العبور الجديدة وقنا الجديدة، للتأكد من التزام المواطنين بضوابط قانون الإسكان الاجتماعى، وعدم بيع الوحدات المدعومة من الدولة، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، بهدف إيصال الدعم لمستحقيه، وذلك بالتعاون مع جهازي المدينتين.

وأوضح المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن مأمورى الضبطية القضائية بالجهاز بالتنسيق مع شرطة التعمير وإدارة الأمن بالجهاز، قاموا بشن حملة مفاجئة على وحدات الإسكان الاجتماعي بحى الحرية بمنطقة الـ٢٦٠٠ فدان، للتأكد من التزام المواطنين بالقانون، مشيرًا إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير ٩ محاضر للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى ذات السياق، وجه المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة والمشرف على مدينة غرب قنا بالمرور الدورى على وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة من قبل مأموري الضبطية القضائية وإدارة الأمن بالجهاز لضبط المخالفين وتحرير محاضر لهم، لافتًا إلى أنه تم شن حملة على عددٍ من الوحدات المخالفة بالمدينة، وتم تحرير محاضر للمخالفين.

الاسكان تطرح أكثر من 3 الالاف ارضي سكنية للبيع بمدن الصعيد:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك إقبالا كبيرا على حجز قطع الأراضي السكنية المتنوعة بين ( إسكان متوسط " محور الأراضي" – إسكان متميز - إسكان أكثر تميزًا ) بإجمالي 3677 قطعة أرض، والمطروحة بـمدن الصعيد الجديدة.

أكثر من 3 الالاف مواطن استخرجوا استمارة الحجز:

وأوضح “ عاصم”، أن إجمالي عدد المواطنين الذين استخرجوا استمارات الحجز من الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان بلغ 37619 مواطنا حتى امس الأول، و12731 منهم سددوا جدية الحجز، مضيفا أن الحجز مستمر حتى يوم الخميس المقبل الموافق 21/7/2022.

وأوضح الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، أن قطع أراضي الإسكان المتوسط " محور الأراضي " 1760 قطعة أرض، وبلغ عدد المواطنين الذين استخرجوا استمارات الحجز لها 18891 مواطنا، والمطروحة بمدن ( المنيا الجديدة - سوهاج الجديدة - قنا الجديدة - الفيوم الجديدة - أخميم الجديدة - أسيوط الجديدة - بنى سويف الجديدة)، مضيفا أن عدد من قام بسداد جدية الحجز بلغ 8083.

طرح 1740 قطعة ارض متميزة:

وقال: تم طرح 1740 قطعة أرض إسكان متميز، وبلغ عدد المواطنين الذين قاموا بسحب استمارات لحجزها 14360 مواطنا، والمطروحة بمدن ( المنيا الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة - أسيوط الجديدة - ناصر الجديدة " غرب أسيوط " - طيبة الجديدة - الفيوم الجديدة - أخميم الجديدة)، بينما بلغ عدد من سددوا جدية الحجز 4117.

وأشار معاون وزير الإسكان، إلى أن قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا تبلغ ۱۷۷ قطعة، وبلغ عدد المواطنين الذين استخرجوا استمارات لحجزها ٤٣٦٨ مواطنا، والمطروحة بمدن ( أسـوان الجديدة - سـوهـاج الجـديـدة - بني سويف الجديدة - أسيوط الجديدة - المنيا الجديدة )، فى الوقت الذى قام 531 مواطنا بسداد جدية الحجز.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اعلن طرح قطع أراضٍ سكنية متنوعة بين ( إسكان متوسط " محور الأراضي" – إسكان متميز - إسكان أكثر تميزًا ) بعدد 3677 قطعة أرض بـ 10 مدن جديدة.

كيفية حجز الاراضي الجديدة:

وأضاف وزير الإسكان، أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز ( online ) من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط www.hdb-reservation.com، لافتًا إلى أن شـروط الـطـرح وأسلوب الحجز والمـواقـع والمـساحات والأسعـار وأسلـوب الـسـداد ستكون متاحة على الموقع الإلـكـتـرونـي اعـتـبـارًا من يوم الأحـد المقبل الموافق 19/6/2022.

وأوضح المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه تم طرح قطع أراضي الإسكان المتوسط " محور الأراضي " بعدد 1760 قطعة بمدن ( المنيا الجديدة - سوهاج الجديدة - قنا الجديدة - الفيوم الجديدة - أخميم الجديدة - أسيوط الجديدة - بنى سويف الجديدة ).