ننشر درجات الحرارة المتوقعة من اليوم الثلاثاء الموافق 19-7-2022 وحتى السبت المقبل

تقدم بوابة الفجر الإلكترونية للمتابعين الكرام تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة من اليوم الثلاثاء الموفق 19-7-2022، وحتى السبت الموافق 23 يوليو، حيث يسود البلاد ارتفاع في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع وفقا لما أكدته هيئة الأرصاد الجوية في بيانها.

درجات الحرارة المتوقعة

وعن درجات الحرارة المتوقعة، أشارت الأرصاد الجوية إلى أنها ترتفع بمعدل 1: 2 درجة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا معظم الأنحاء.

درجات الحررة المتوقعة اليوم الثلاثاء 19 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة



درجات الحررة المتوقعة الأربعاء 20 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 45 درجة



درجات الحررة المتوقعة الخميس 21 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة



درجات الحررة المتوقعة الجمعة 22 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 38 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة



درجات الحررة المتوقعة السبت 23 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة

ومن جهتها، توقعت الأرصاد الجوية أنه ترتفع نسبة الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

وبدأ البلاد تشهد منذ بداية الأسبوع ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، وسيشهد اليوم ارتفاعا آخر في درجات الحرارة بنحو درجتين على أغلب مناطق الجمهورية، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة مع امتداد منخفض الهند الموسمي.