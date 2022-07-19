الكمامة إلزامية بالفيوم لمواجهة الموجة السادسة من كورونا

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري للجنة المركزية الخاصة بمتابعة موقف جائحة "كورونا" بالمحافظة، مع بداية الموجة السادسة للفيروس، للوقوف على معدلات الإصابة خلال الفترة الأخيرة بالفيروس، وجاهزية المستشفيات، وكذا موقف مخزون الأكسجين، فضلًا عن استعراض نسب تلقي اللقاح بشتى مراكز وقرى المحافظة.

محافظ الفيوم يوجه العاملين بالمصالح الحكومية والمترددين عليها بارتداء الكمامات

الاجتماع الدوري لمتابعة موقف جائحة "كورونا"

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم،عضو مجلس النواب، عضو لجنة الصحة بالمجلس، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور سيف الدين عبدالشكور، مدير عام التأمين الصحى، والدكتور عصام على حسن، مدير التدريب بمستشفى جامعة الفيوم، والدكتور هاني همام، مدير فرع الإسعاف بالفيوم، ومديري مستشفيات الفيوم العام، والصدر، والحميات، ونائب مستشفى التأمين الصحي، ومديري الطوارئ، والطب العلاجي والوقائى، والأمراض المستوطنة، والرعاية العامة والأساسية، والتخطيط، والأمراض المعدية.





محافظ الفيوم يوجه العاملين بالمصالح الحكومية والمترددين عليها بارتداء الكمامات

بداية الموجة السادسة

تناول الاجتماع، استعراض آخر المستجدات والإجراءات المتبعة للتصدي للإصابة بفيروس كورونا، مع بداية الموجة السادسة، ومتابعة سير العمل والآداء بكافة المستشفيات ومراجعة عدد الأسرة ومخزون الأكسجين بها، بجانب متابعة أعداد المصابين، وتوافر اللقاحات والأدوية اللازمة، فضلًا عن استعراض أعداد المترددين لتلقى الخدمات الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والرمد، وخدمات صرف ألبان الأطفال، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

محافظ الفيوم

وجه محافظ الفيوم، خلال الاجتماع بالتزام العاملين بالمصالح الحكومية والمترددين عليها لتلقى الخدمات بارتداء الكمامات، وكذا الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحتهم، والتأكد من تلقى اللقاح من خلال الكارت الخاص بذلك، كما وجه بالتنسيق الكامل بين مستشفيات الفيوم العام، والتأمين الصحى، والجامعة، لتنفيذ خطة للطوارئ لاستقبال الحوادث وتقديم كافة أوجه الخدمات والرعاية الطبية للمواطنين.

محافظ الفيوم يوجه العاملين بالمصالح الحكومية والمترددين عليها بارتداء الكمامات

وكيل وزارة الصحة

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة، بإعداد بيان يومي بأعداد الإصابات بفيروس كورونا، مشددًا على جاهزية المستشفيات ومتابعة القادمين من الخارج، مع تنظيم نوبتجيات عمل الأطباء وأطقم التمريض، كما وجه بإعداد بيان تحليلي بالتنسيق بين مسئولى الإسعاف ومديرية الصحة من جانب، ومسئولى جامعة الفيوم من جانب آخر، بعدد الحوادث وتوزيعها جغرافيًا وعدد المصابين بكل حادثة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، للوقوف على النقاط السوداء بالطرق لسرعة وضع الحلول لها.

توافر الأكسجين في جميع المستشفيات

وخلال الاجتماع استعرض وكيل وزارة الصحة بالفيوم، تقريرًا تفصيليًا بشأن موقف فيروس كورونا، والوضع الوبائي بالمحافظة، ومعدلات الإصابة، وأعداد ونسب التطعيم والفئات المستهدفة، وعدد الأسرة بالمستشفيات، وموقف ونسب مخزون الاكسجين السائل بها، حيث أكد علي توافر الأكسجين في جميع المستشفيات، وكذا توافر اللقاحات، والأدوية الخاصة بفيروس كورونا، كما استعرض خطة المديرية لتوفير الأطباء وأطقم التمريض لسد العجز بكافة التخصصات داخل المستشفيات، والعمل على سرعة تدريب أطباء التكليف الجدد لتوظيف قدراتهم التوظيف الأمثل، مشيرًا إلى جهود مديرية الصحة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.