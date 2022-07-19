توفير 74 فرصة عمل فى مجال صناعة السيراميك بالسويس

قامت مديرية القوي العاملة بالسويس، ببدء قبول طلبات راغبي العمل على 74 فرصة عمل بشركة كاراس لصناعة السيراميك والبورسلين بالمنطقة الصناعية شمال خليج السويس عتاقة، على 13 مهنة مختلفة، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أنه يشترط في المتقدم ألا يقل السن عن 22 سنة، ومؤهل متوسط ودون، ولا يشترط الخبرة، وسوف يحصل المتقدم على مزايا تتمثل في راتب شهري ثابت يحدد حسب المقابلة، وتأمينات إجتماعية.

المهن المطلوبة

وأوضح حاتم جاد الرب مدير المديرية، أن المهن المطلوبة تتمثل في: 30 فني فرز، و6 فني خطوط إنتاج، و5 فني صالة عامة، و2 فني إعداد وتحضير، و4 فني إنك جيت، و6 فنى تكنو حراري، و5 فنى أفران حرارية، ومراقب تسليم إنتاج، وفني لحام، و6 أمين مخازن، و3 مراقب أمن، و2 مراقب أمن صناعي، و3 عامل عادي.

وأضاف مدير المديرية، أنه سوف يتم استلام الطلبات حتى 15 أغسطس القادم من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، وذلك بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب.

منح الرعاية الإجتماعية

كما قامت مديرية القوي العاملة، بمحافظة الفيوم، بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 33 ألف جنيه كرعاية اجتماعية لـ 15 عاملا غير منتظم، وصرف 5868 جنيها رعاية صحية لـ 23 عاملا، فضلًا عن تسجيل 123 عاملًا جديد بالمنظومة.

تعيين الشباب

وأشار محمد سعفان، وزير القوي العاملة إلي أن المديرية قامت بتعيين 456 شابًا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 4 شباب "قادرون باختلاف"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1694 من راغبي عمل منهم 15 "قادرون باختلاف"، فضلا عن استخراج 508 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية - في تقريرها للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يونيو الماضي- إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 197 منشأة، وأسفر عن تحرير محضرين لمنشآت مخالفة، فضلًا عن عمل 9 حملات تفتيشية على 17 منشأة، وعقد 4 ندوات توعية، كما تم بحث 42 شكوى عمالية فردية.

مجال السلامة والصحة المهنية

وأضافت مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 102 منشأة، يعمل بها 1550 عاملا، وأسفر عن تحرير 31 محضرًا للمنشآت المخالفة، وبحث 7 شكاوى، فضلًا عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.