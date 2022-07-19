موجة كورونا السادسة| 5 أعضاء في الجسم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس

مع انتشار موجة كورونا السادسة، بدأ العديد من المواطنين يبحثون عن الأعراض، لتفادي مخاطر فيروس كورونا (كوفيد - 19)، حيث أن هناك 5 أعضاء في الجسم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس

وقالت وزارة الصحة والسكان إن فيروس كورونا يؤثر على أجزاء كثيرة من الجسم، مؤكدة أن تلقى لقاح كورونا يحمى من فرص الاصابة بالفيروس، وعن الأعضاء الأكثر إصابة ما يلي:

الدماغ

القلب

الرئتين

العضلات

الصحة النفسية

أعراض موجة كورونا السادسة

وهناك مجموعة من الأعرض لتي تطرا على الأشخاص تؤكد إصابتهم بكوفيد 19، ومنها أعراض أكثر شيوعًا وأعراض أقل شيوعا، وهما كالتالي:

أعراض كورونا الأكثر شيوعا

1- الحمى

2- السعال

3- الإرهاق

4- فقدان حاسة التذوق أو الشم



أعراض كورونا الأقل شيوعًا:

1- التهاب الحلق

2- الصداع

3- الآلام والأوجاع

4- الإسهال

5- ظهور طفح جلدي، أو تغيّر في لون أصابع اليَدين أو أصابع القدمَين

6- احمرار العينَين أو تهيّجهما

7- صعوبة أو ضيق في التنفّس

8- فقدان القدرة على الكلام أو الحركة أو التشوّش

9- ألم في الصدر

وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية إن الموجة السادسة بدأت، مؤكدا على الجميع بضرورة الالتزام مجددا بجميع الإجراءات الاحترازية.

وحذر مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية من موجة جديدة لفيروس "كوفيد-19" تضرب البلاد، قائلا «منذ أسبوع أو 10 أيام هناك زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وكل يوم نرصد عددا أكبر من اليوم السابق».

طرق الوقاية من موجة كورونا السادسة

- الالتزام بارتداء الكمامة بطريقة صحيحة.

- التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن متر.

- تجنب الأماكن المزدحمة.

- تنظيف وتطهير الأسطح باستمرار.

- غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو باستخدام المطهرات الكحولية.

- تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال.

- البقاء في المنزل في حال ظهور أي أعراض والاتصال بالجهات المعنية.

- الحصول على لقاح كورونا والجرعات التنشيطية.

- اتباع أنظمة تغذية سليمة للجسم.

- التهوية الجيدة للأماكن.

- الاكتفاء بإلقاء التحية من بعيد وتجنب التلامس الجسدي.