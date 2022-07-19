كل ما يخص رحلات الغردقة ضمن مبادرة «اعرف بلدك» (شروط الاشتراك والتكلفة والبرناج السياحي)

تقدم بوبة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام كل ما يخص رحلات الغردقة؛ من حيث شروط الاشتراك والتكلفة والبرناج السياحي، حيث أطلقت وزارة الشباب والرياضة رحلات جديدة إلى مدينة الغردقة، ضمن سلسلة الرحلات التي تنظمها تحت شعار «اعرف بلدك».

مدة الرحلة

ومن المؤكد أن تستغرق مدة رحلة الغردقة 5 أيام بأربع ليال، خلال الفترة من 24 وحتى 28 يوليو الجاري، لمحافظات القاهرة الكبرى «القاهرة، الجيزة، القليوبية».

سعر رحلات الغردقة ضمن مبادرة «اعرف بلدك»

وتبلغ قيمة الاشتراك برحلات الغردقة التابعة لمبادرة «اعرف بلدك» مبلغ قدرة 600 جنيه للرحلة لوحدة، لكل مشارك وتكون شاملة (الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية بالغردقة).

الأوراق المطلوبة لسداد قيمة الاشتراك

ومن المفترض أن يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي طوال مدة الرحلة، كما تسدد قيمة الاشتراك من خلال التوجه شخصيا لمقر مديرية الشباب والرياضة التابع لها المشارك، من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، وعن الأوراق المطلوبة تتمثل في إحضار أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي.

شروط الاشتراك في رحلات الغردقة ضمن مبادرة «اعرف بلدك»

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام كافة الشروط لسهولة الاشتراك في رحلات الغردقة ضمن منادرة اعرف بلدك، وتتمثل الشروط، فيما يلي:

1- يجب ألا يقل سن المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا.

2- يفضل عدم اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة نهائيا.

3- عدم السماح بالتبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

4- عدم التدخين في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية نهائيا.

5- تحدد الأولوية وفقًا لأسبقية الدفع بمديريات الشباب التابع لها المتقدم في المحافظات المحددة.

6- ضرورة التأكد من صحة البيانات، وفي حالة مخالفة البيانات على لمشترك مغادرة لمكان فورا دون استرداد مبلغ الاشتراك.

رحلات الغردقة ضمن مبادرة «اعرف بلدك» والبرنامج السياحي

1- التجمع الساعة الواحدة صباحا فجر الأحد 24 يوليو من أمام مقر وزارة الشباب والرياضة.

2- استقبال المشاركين على إفطار يوم 24 يوليو، والمغادرة عقب عشاء يوم الخميس الموافق 28 يوليو الجاري.

3- يتضمن برنامج الرحلة زيارة السوق القديم والممشى بالإضافة مع جولات حرة.

4- ويحق للمشرف إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي، الذي يجرى الاتفاق عليه وفقا لأي ظروف طارئة.

رحلات الغردقة ضمن مبادرة «اعرف بلدك» وطريقة الاشتراك

أتاحة وزارة لشباب والريضة رابط سريعا يمكن للمواطنين الحجز من خلاله للاطلاع على رحلالت الغردقة ضمن بادرة اعرف بلدك، حيث يكون الربط متح عبر موقع الوزرة الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».