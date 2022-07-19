تكريم المستشار محمد خفاجى بحقوق المنوفية

استقبل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، القاضي المصري المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك قبل توجهه لكلية الحقوق جامعة المنوفية لمشاركته فى لجنة الحكم والمناقشة لرسالة دكتوراه عن:" المنطق القانونى ودوره فى تفسير القانون " المقدمة من الباحث نعيم عبد الرؤوف زكي.

الدكتور مبارك يعرب عن سعادته



وأعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بهذا اللقاء مع قامة قضائية مشهود لها بدورها الوطني والكفاءة العلمية والعملية فى قضايا تاريخية لها تأثيرها الاجتماعى والقانوني، وذلك بتشريفه بالحضور إلى رحاب جامعة المنوفية المحفل العلمى الكبير، ومشاركته الثرية فى مناقشة رسالة دكتوراه لأحد الباحثين، متمنيًا التوفيق للباحث تحت إشراف أساتذة علماء أكفاء متخصصون في علم فلسفة القانون وتاريخه.

درع الجامعة التذكاري



وقد أهدى الدكتور منصور محمد أحمد عميد كلية الحقوق القاضي المصري المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، درع الجامعة التذكاري تكريمًا له وتعظيمًا للدور الاجتماعي للأحكام القضائية التي يصدرها في إرساء قيم الحق والعدل في مرافق الدولة.