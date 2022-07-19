أسعار "الذهب" تتهاوي في السوق المحلي.. والتجار ينصحون بشراء الشبكة في هذا التوقيت

بعد بهوطه 10 جنيه للجرام

واصلت أسعار الذهب في الاسواق المحلية تراجعتها إذا تعرض سعر الجرام لخسائر بلغت 10 جنيه، مع هبوط سعر الذهب عالميا إلى ادني مستويات في 11 شهر.

اسعار الذهب بعد تراجع 10 جنيه:

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بتحاد العام للغرف التجارية إن اسعار الذهب تعرضت لخسائر قوية في السوق المحلي بقيمة 10 جنيه في الجرام ناصحا المواطنين بعمليات الشرتاء، حيث يعد هذا من افضل التوقيتات للشراء، خاصة وان تلك الخسائر لأول مرة يتعرض لها اسعار الذهب منذ فترة طويلة بعد اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية.

أوضح نادي نجيب ان سعر الذهب عيار 21 انخفض إلى 980 جنيه للجرام مقارنة 990 نهاية تعاملات الامس، كما تراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 848 جنيه للجرام، وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1140 جنيه، وتراجع الجنيه الذهب إلى 7920 جنيه.

واشار نجيب إلى ان تلك التراجعات في سعر جرام الذهب عالميا، تعود إلى المبيعات القوية التى يقوم بها المستثمرون على الذهب لتوقعات رفع الفدرالي الامريكي سعر الفائدة؛ وذلك لشراء السندات والاسهم.

سعار الذهب عالميا تتراجع :

يحافظ الذهب على مستواه بالقرب من أدنى مستوى له في 11 شهرًا، إذ يقيم التجار التوقعات بمزيد من تشديد السياسة النقدية وتأثيرها على النمو العالمي.

الأسعار تحوم اليوم الثلاثاء فوق مستوى 1700 دولار للأونصة، في ظل الضغط عليها بسبب قوة الدولار الأميركي، وهي علامة على الحذر السائد في الأسواق العالمية. ومع ذلك، تراجع مؤشر الدولار عن مستوى قياسي سجله الأسبوع الماضي.

ينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 26 و27 يوليو الجاري لمعرفة المدى الذي سيرفع به البنك المركزي أسعار الفائدة لمعالجة التضخم الحاد.

تقول بلومبرغ إيكونوميكس إن أحدث البيانات الأميركية تعزز دعم صانعي السياسة لزيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس.

"قد لا يحتاج الفيدرالي إلى تشديد السياسة بقوة كما كانت تفكر الأسواق في البداية، لكن دورة رفع أسعار الفائدة يمكن أن تستمر حتى أوائل العام المقبل"، وفقًا لإدوارد مويا كبير المحللين بشركة "أوندا كورب" (Oanda Corp).

أضاف أن "الدولار يضعف في بدء التداول خلال الأسبوع، ولكن قد لا يكون وصل لقمته بعد، مما يعني أن الذهب قد يواجه صعوبة في التحرك فوق مستوى 1750 دولارًا".

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.06% إلى 1708.11 دولار للأونصة خلال تداولات اليوم، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب (تسليم أغسطس 2022) بنسبة 0.25% إلى 1706 دولارات.

بداية من يوليو ارتفاع مصنعية الذهب 10%:

كشفت شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة، باتحاد الصناعات المصرية، أنه مع بدء العام المالي الجديد 2022- 2023 بداية من شهر يوليو الجاري، بدأت المصانع المنتجة للمشغولات الذهبية، والفضية، والبلاتينية؛ تطبيق الزيادة على ضريبة القيمة المضافة المفروضة عند شراء أي من منتجاتها، بزيادة قيمة المصنعية 10%.

وقال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن زيادة أسعار المصنعية لم تصدر من أصحاب المصانع المنتجة للمشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية والأحجار الكريمة، بل جاءت وفقا لتعديلات أدخلتها مصلحة الضرائب المصرية على تعديل آلية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المعادن الثمينة، حيث أن الزيادة الجديدة تؤول بالكامل حصيلتها لخزينة الدولة وليس لأصحاب المصانع والتجار شأن بها.

وأوضح واصف، أن التعديلات التي أدخلتها الضرائب على تحصيل ضريبة القيمة المضافة التي تطبق من بداية من العام المالي الجديد، شملت احتسابها قيمة متوسطات قيم التشغيل المعروفة باسم المصنعية، وليس أي مرحلة أخرى من مراحل التكلفة بنسبة 14% سنويًا، على أن ترتفع حصيلتها للدولة دون تغيير نسبتها عن طريق زيادة قيمة المصنعية بنسبة 10% سنويًا.