موعد إعلان نتائج التحصيلي 1443 هـ عبر تطبيق توكلنا.. وخطوات الاستعلام عنها

موعد إعلان نتائج التحصيلي 1443 هـ من الكلمات الأكثر بحثا على موقع جوجل العالمي، مما جعلها تتصدر Google Trend بالمملكة العربية السعودية، خلال الساعات القليلة الماضية.

وينتظر جميع الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم موعد إعلان نتائج التحصيلي 1443 هـ لهذا العام، وسط تفاؤل وتوقعات بنتائج إيجابية خلال هذا العام مقارنة بالعام الماض.

اختبار التحصيلي

ويعتبر اختبار التحصيلي من ضمن أهم الاختبارات التي تقوم بها هيئة تقويم التعليم والتدريب لجميع الطلاب الذين حصلوا على شهادة الثانوية العامة حتى يتم تحديد مستواهم العلمي من خلال هيئة خاصة بوزارة التعليم السعودية.

موعد إعلان نتائج التحصيلي 1443 هـ

وبحسب موعد إعلان نتائج التحصيلي 1443 هـ، سيتم الإعلان عن نتائج التحصيل للحاصلين علي الثانوية بشكل ورقي في يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو 2022، وذلك ووفقا لهيئة تقويم التعليم والتدريب وموقع قياس.

وسيتم الإعلان عن نتائج التحصيلي 1443 هـ برسائل نصية (sms) في سجلات الطلاب يوم الخميس بتاريخ 21 يوليو لكل الطلاب وتحددت هذه المواعيد وفقا على قرارات هيئة تقويم التعليم والتدريب، وهذا الاختبار يشتمل على قسمين هما الاختبار التحصيلي النظري والاختبار التحصيلي للمجالات العلمية.

خطوات الاستعلام عن نتائج التحصيلي 1443 هـ

ويمكن لكل الطلاب الاستعلام عن نتائج التحصيلي 1443 هـ من خلال الموقع الرسمي لهيئة التقويم والتدريب من خلال القيام بالخطوات التالية:

– في البداية قم بالدخول علي الرابط الإلكتروني الرئيسي الخاص بهيئة التقويم والتدريب (اضغط هنـــــــا).

– ثم النقر على كلمة تسجيل ثم إدخال البيانات الخاصة بالموقع في الأماكن الخاصة بها.

– بعد ذلك قم بالضغط على كلمة الاختبارات.

– ثم الضغط على بيانات الاختبار.

– في النهاية قم بالنقر على نتائج الاختبار التحصيلي.

الاستعلام عن نتائج التحصيلي 1443 هـ عبر تطبيق توكلنا

ويمكن الاستعلام عن نتائج التحصيلي 1443 هـ من خلال تطبيق توكلنا باتباع الخطوات التالية:

– الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بتطبيق توكلنا (اضغط هنـــــــا).

– ثم إدخال المعلومات الخاصة في الأماكن المخصصة لها ثم الضغط على كلمة الخدمات

– ثم اختيار خدمة التعليم.

– الضغط على كلمة النتائج الدراسية

– ثم الضغط على كلمة تفعيل خدمة أبلغني إذا تم ظهور النتائج.