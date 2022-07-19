أهداف مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس (3-1) وديا في غياب رونالدو

أهداف مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس يبحث عنها جميع محبي الكرة العالمية بشكل عام وعشاق الشياطين الحمر بشكل خاص، لمشاهدة أهداف المباراة التي انتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما ظهر اليوم الثلاثاء.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، أهداف مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس الودية، وهي كالتالي:-

أهداف مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس

وحقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، فوزًا كبيرًا على كريستال بالاس بثلاثية مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما ظهر اليوم الثلاثاء، في إطار استعدادات الفريقسن لخوض منافسات الموسم الجديد 2022-2023.

سجل المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال الهدف الأول لصالح مان يونايتد ضد كريستال بالاس، في الدقيقة 17 من عمر أحداث الشوط الأول.

وأضاف الإنجليزي ماركوس راشفورد الهدف الثاني للشياطين الحمر في مرمى كريستال بالاس بالدقيقة 48.

وفي الدقيقة 59، عزز جادون سانشو تقدم مانشستر يونايتد بهدف ثالث داخل شباك فريق كريستال بالاس، لتصبح النتيجة 3-0.

وأحرز هدف حفظ ماء الوجه جويل وارد لصالح فريق كريستال بالاس أمام مانشستر يونايتد، في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة 84، حصل ويل فيش لاعب مانشستر يونايتد على بطاقة حمراء، ليكمل الشياطين الحمر المباراة بـ10 لاعبين أمام كريستال بالاس.

وانتهت المباراة بين ف يقي مان يونايتد ضد كريستال بالاس بفوز الشياطين الحمر 3-1 في مباراة مثيرة.

غياب كريستيانو رونالدو عن مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس

وغاب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو عن مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس، وذلك بسبب عدم تواجده مع فريقه في المران لأسباب عائلية، وفقا لما أعلنته الصحف البريطانية.

موعد مباراة مان يونايتد المقبلة

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة مان يونايتد المقبلة أمام أستون فيلا، في اللقاء الودي الذي سيجمعهما سويا يوم السبت المقبل، على ملعب بيرث، ضمن استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد.

وستقام المباراة بين فريق مانشستر يونايتد وأستون فيلا في تمام الساعة 11:45 ظهرا بتوقيت القاهرة.