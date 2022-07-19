ننشر موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 بالإسم ورقم الجلوس.. قرارت هامة من التربية والتعليم

مثل كل عام ينتظر الطلاب وأولياء الأمور موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 لجميع الشعب الأدبي وعلمي علوم وعلمي رياضة.

وبدأت امتحانات الثانوية العامة للمواد التي تضاف للمجموع في 26 يونيو 2022 الماضي، لتنتهي الامتحانات يوم 21 يوليو 2022، ونقدم لكم فيما يلي موعد نتيجة الثانوية العامة 2022.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم رقم الجلوس

كشف وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوفي عبر صفحته على الفيسبوك أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022 الأسبوع الجاري.

وبعد الانتهاء من الامتحانات يتم تصحيح أوراق الامتحانات على مستوى الجمهورية، لتظهر النتيجة في جميع المحافظات في يوم واحد.

ويشدد وزير التربية والتعليم على سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمتابعة، لوصول النتيجة للطلاب في أسرع وقت ممكن، حتى يتمكنوا من الوصول إلى النتيجة، وبداية عام دراسي جامعي جديد.

وبلغ عدد الطلاب المقيدين بالثانوية العامة على 707 ألف و992 طالب وطالبة موزعين داخل 2089 لجنة على مستوى الجمهورية.

وبعد ظهور النتيجة والتنسيق سيتم توزيع جميع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة على الجامعات والمعاهد المصرية المختلفة والموزعة على مستوى الجمهورية، حيث يتم توزيعهم حسب مجموعهم في شهادة الثانوية العامة بالإضافة إلى توزيعهم الجغرافي.

وتعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2022 هي الحدث الأبرز من بين نتائج وزارة التربية والتعليم جميعا، إذ تحدد نتيجة الثانوية العامة مستقبل الطالب بشكل كبير.

وبعد ظهور نتيجة الثانوية العامة يبحث الطلاب عن التنسيق ليعلم كل واحد منهم بأي كلية سيلتحق، وتظهر نتيجة الثانوية العامة 2022 بعد اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الثانوية العامة 2022

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة بالإسم 2022

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة إلكترونيا ويكون ظهورها برقم الجلوس، ستظهر النتيجة في اليوم التالي بالمدارس، ويجب على الطلاب الراغبين في الحصول على نتيجة الثانوية العامة، الذهاب إلى المدرسة المقيد با الطالب للحصول على نتيجة، التي قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحتها للطلاب بشكل مجاني.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

ويمكن لجميع طلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة امتحانات نهاية العام فور ظهورها، من خلال الرابط التي سوف تتيحه وزارة التربية والتعليم لهذا الغرض، حتى تسهل على الطلاب الحصول على النتيجة فور ظهورها.