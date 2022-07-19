ارتفاع أسعار اليورو أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 19-7-2022

شهدت أسعار اليورو ارتفاع أمام الجنيه خلال تعاملات البنوك اليوم ليسجل متوسط سعر الشراء 18.97 جنيه، مقابل 19.21 جنيه للبيع، ونستعرض فيما يلي أسعار اليورو في البنوك المصرية

أسعار اليورو في البنوك المصرية:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.09 جنيه للشراء.



19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.10 جنيه للشراء.



19.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

19.10 جنيه للشراء.



19.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.06 جنيه للشراء.



19.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.95 جنيه للشراء.



19.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.12 جنيه للشراء.



19.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.13 جنيه للشراء.



19.44 جنيه للبيع.

أسعار اليورو عالميًا:

ارتفع اليورو اليوم الثلاثاء بعد تقرير لرويترز مفاده أن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي سيبحثون ما إذا كانوا سيرفعون معدلات الفائدة بمقدار 25 أم 50 نقطة أساس في اجتماعهم يوم الخميس لتهدئة التضخم القياسي المرتفع.

وتأتي المكاسب التي حققها اليورو، والتي دفعته للارتفاع بعيدا عن مستويات شبه التكافؤ مع الدولار المسجلة الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تسبب فيه تراجع توقعات رفع قوي لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق من الشهر في إضعاف الدولار.

وصعد اليورو إلى أعلى مستوى له عند 1.0254 دولار بزيادة 1.1 بالمئة خلال اليوم مسجلا أقوى مستوياته منذ السادس من يوليو مع توقعات بلغت في الأسواق 60 بالمئة لرفع مقداره 50 نقطة أساس يوم الخميس، ارتفاعا من 25 بالمئة أمس الاثنين.



وانخفض مؤشر الدولار 0.8 بالمئة إلى 106.64، وهو ما يقل عن المستوى المتدني الذي سجله أمس عند 106.88 ولكنه أيضا بعيد عن المستوى المرتفع البالغ 109.29 المسجل الأسبوع الماضي، وهو مستوى لم يشهده منذ سبتمبر 2002.

وارتفع الدولار الأسترالي 1.2 بالمئة إلى 0.6894 دولار بعد أن قال صناع السياسة في بنك الاحتياطي الأسترالي إنهم يرون حاجة إلى مزيد من التشديد.

وصعد الين الياباني لكنه لم يبتعد كثيرا عن أدنى مستوياته في 24 عاما قبيل قرار سياسة بنك اليابان المرتقب يوم الخميس، مع إعلان البنك المركزي مرارا في الأيام الماضية التزامه بمواصلة التيسير الشديد.

وزاد الجنيه الإسترليني 0.6 بالمئة إلى 1.2017 دولار، مقتربا من أعلى مستوى في أسبوع المسجل أمس الاثنين عند 1.2032 دولار. وتراجع إلى 1.1761 دولار الخميس للمرة الأولى منذ مارس 2020، حيث تواجه بريطانيا منافسة حادة ومثيرة للانقسام على من سيحل محل رئيس الوزراء بوريس جونسون.

صندوق النقد يحذر من ركود حاد فى دول شرق أوروبا

حذر صندوق النقد الدولي من أن انقطاع واردات الغاز الروسي قد تؤدي إلى ركود حاد في دول شرق أوروبا وإيطاليا، خاصة إذا ما قامت الدول الأخرى حول العالم في تخزين إمداداتها القليلة.

ونقلت صحفية "فينانشيال تايمز" عن صندوق النقد توقعاته، والتي أشارت إلى أنه في حالة عدم توفير الغاز الطبيعي المسال مع تقليل أسعاره، فإن أي إجراء روسي لوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا قد يؤدي لانكماش اقتصادي بأكثر من 5 بالمئة في كل من جمهورية التشيك، والمجر، وسلوفاكيا، و إيطاليا.

وقالت رويترز الاثنين إن شركة غازبروم الروسية قد أبلغت عملائها في أوروبا أنها لا تضمن عودة إمدادات الغاز، وذلك نتيجة للظروف غير الطبيعية، الأمر الذي يزيد المخاوف من أن موسكو قد لا تستأنف ضخ الغاز الطبيعي عبر خط "نورد ستريم 1"، والمقرر يوم الخميس المقبل.



ومن جهة أخرى، قال الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إنه في حال قيام روسيا بقطع إمدادات الغاز عن دول الاتحاد، فإن أكثر السيناريوهات سوءًا تشير إلى إمكانية تقلص النمو في المنطقة بنسبة تصل إلى 1.5 بالمئة إن كان الشتاء القادم باردًا ولم يتمكن الاتحاد من توفير بدائل مناسبة للطاقة.

ووفقًا لوثيقة اطلعت عليها بلومبيرغ، فمن المقرر أن تطلق المفوضية الأوروبية تحذيرًا، في حالة كان الشتاء المقبل متوسطًا في برودته، يوضح أن قطع شحنات الغاز من موسكو قد يقلل الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنسبة تتراوح بين 0.6 و1 بالمئة.

وبحسب الوكالة الأوروبية للطاقة، فإن كل من النمسا وفنلنداو ليتوانيا تصل نسبة اعتمادهم بنحو 100 بالمئة على إمدادات الغاز الروسي، في حين تصل في بلغاريا 90 بالمئة، وبولندا 63 بالمئة، وألمانيا 55 بالمئة، وإيطاليا 40 بالمئة.