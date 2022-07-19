اعرف نتيجة مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس في ودية اليوم.. غياب رونالدو

نتيجة مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس في ودية اليوم، يبحث عنها عشاق رونالدو الذي فاجأهم بعدم مشاركته في المباراة الودية التي اقيمت اليوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو 2022.

ونقدم لكم في السطور التالية نتيجة مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس التي شهدت غياب الدون.

نتيجة مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس

وعن نتيجة مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس، فقد حقق مانشستر يونايتد فوزًا عريضًا، على نظيره كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين على ملعب ملبورن كريكيت جراوند بأستراليا، ضمن تحضيرات الشياطين الحمر؛ استعدادًا للموسم الجديد 2022-2023.

مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس

ونجح الفرنسي أنطوني مارسيال في تسجيل هدف لصالح لفريق مانشستر يونايتد مع بداية المباراة في الدقيقة الـ17، بعدما انفرد بمرمى حارس الفريق المنافس.

ثم أضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني لليونايتد في الدقيقة 49، ثم عزز جادون سانشو الهدف الثالث في الدقيقة 59.

بينما قلص كريستال بالاس الفارق في الدقيقة 73 من زمن الشوط الثاني، عن طريق اللاعب جويل وارد.

وغاب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس بسبب عدم تواجده مع فريقه في المران لأسباب عائلية، حسب ما أعلنته الصحف البريطانية.



موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة أمام نظيره أستون فيلا، في اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين يوم السبت المقبل، على ملعب بيرث، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة بين فريق مانشستر يونايتد وأستون فيلا في تمام الساعة 11:45 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد فاز على منافسه ملبورن فيكتوري الأسترالي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية الثالثة له يوم الجمعة الماضي، على ملعب ملبورن كريكت.