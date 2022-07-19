مصرع الدكتورة سميرة وكيلة معهد الكبد بالمنوفية اثر حادث اسانسير

محافظات
الفقيدة الدكتورة
الفقيدة الدكتورة سميرة
Advertisements

حالة من الحزن والألم انتابت جميع العاملين بمعهد الكبد القومي بمحافظة المنوفية عقب سماعهم عن مصرع الدكتورة سميرة عزت وكيل معهد الكبد القومي وأستاذ الصحة العامة بالمعهد بعد تعرضها لحادث بالمصعد الكهربي، وعلى الفور قام جميع العاملين بمعهد الكبد بتقديم النعي على صفحاتهم الشخصية.
 

عميد معهد الكبد القومي بالمنوفية ينعي وفاة الدكتورة سميرة
 

فيما أعلن الدكتور هشام عبد الدايم عميد المعهد عن وفاة الدكتور سميرة عزت وسط حالة من الحزن والصدمة قائلا: "بعميق الحزن والأسى.. ينعي معهد الكبد القومي الأستاذة الدكتورة سميرة عزت إنا لله وانا اليه راجعون ".


رئيس جامعة المنوفية ينعي الراحلة

 

كما أصدر الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بيانا نعى فيه الطبيبة الراحلة بخالص العزاء والمواساة في وفاة الدكتورة سميرة عزت أستاذ الصحة العامة بمعهد الكبد القومي.

معهد الكبد القومي بمحافظة المنوفية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية الدكتور هشام عبد الدايم كبد المنوفية أحمد الشعراوي

مواد متعلقة

رئيس جامعة المنوفية يستقبل نائب رئيس مجلس الدولة
Advertisements

الأكثر قراءة

يلا shoot plus مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميامي بث مباشر اليوم يلا شوت يوتيوب kora live

يلا شوت Barca TV مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميامي حصري على قناة برشلونة on live

عاجل - "هرد بالمستندات ".. أول تعليق من حسام حبيب على اتهامات شيرين عبد الوهاب

"أنت عاوز تتربي".. حلمي بكر يرد على هجوم ابن حميد الشاعري

عاجل.. شيرين: حلقت شعري في أحد الفنادق بسبب حسام حبيب

حاوي الأهلي السابق على رادار الأندية المصرية

عاجل| "أخرك شهر أغسطس".. سر الجملة التي قتلت بسببها الإعلامية شيماء جمال

"أجبرني أنزل بقميص النوم".. القصة الكاملة لأزمة شيرين وحسام حبيب