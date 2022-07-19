مصرع الدكتورة سميرة وكيلة معهد الكبد بالمنوفية اثر حادث اسانسير

حالة من الحزن والألم انتابت جميع العاملين بمعهد الكبد القومي بمحافظة المنوفية عقب سماعهم عن مصرع الدكتورة سميرة عزت وكيل معهد الكبد القومي وأستاذ الصحة العامة بالمعهد بعد تعرضها لحادث بالمصعد الكهربي، وعلى الفور قام جميع العاملين بمعهد الكبد بتقديم النعي على صفحاتهم الشخصية.



عميد معهد الكبد القومي بالمنوفية ينعي وفاة الدكتورة سميرة



فيما أعلن الدكتور هشام عبد الدايم عميد المعهد عن وفاة الدكتور سميرة عزت وسط حالة من الحزن والصدمة قائلا: "بعميق الحزن والأسى.. ينعي معهد الكبد القومي الأستاذة الدكتورة سميرة عزت إنا لله وانا اليه راجعون ".



رئيس جامعة المنوفية ينعي الراحلة

كما أصدر الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بيانا نعى فيه الطبيبة الراحلة بخالص العزاء والمواساة في وفاة الدكتورة سميرة عزت أستاذ الصحة العامة بمعهد الكبد القومي.