ممشى أهل مصر مطلوب على جوجل بسبب الرسوم.. تعرف على مواصفات الجزء المجاني

تصدر ممشى أهل مصر تريندات جوجل اليوم، وذلك بعد إعلان وزارة الإسكان عن فرض رسوم دخول ممشى أهل مصر على المواطنين.

وفيما يلي نستعرض معكم تفاصيل وأسباب فرض رسوم على أهل مصر، كذلك تفاصيل ومكان الجزء المجاني في ممشى أهل مصر.

رسوم ممشى أهل مصر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تطبيق رسوم دخول للممشى بقيمة 20 جنيها.

وتنفذ شركة كاونسل ماسترز، المسؤولة عن تشغيل المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر، تطبيق رسوم دخول للممشى بقيمة 20 جنيها.

وتم تنفيذ المرحلة الأولى بطول 1.8 كم، تمتد من كوبري 15 مايو، حتى كوبري إمبابة بتكلفة استثمارية تقدر بـ 600 مليون جنيه، وتضم 19 مبنى مختلفًا، تضم 62 محلًا بمساحات مختلفة و5 كافتيريا و5 مطاعم و3 جراجات للسيارات، ومراسي نيلية ومسارح عائمة، ومطاعم وكافتيريات، وخدمات ومنافذ بيع.

ممشى أهل مصر

المرحلة الثانية من ممشى أهل مصر

أما المرحلة الثانية من الممشى، تبدأ من كوبري 15 مايو حتى كوبرى قصر النيل، ومن كوبري إمبابة حتى كوبرى الساحل، بطول 3.2 كم، باستثمارات تتجاوز الـ800 مليون جنيه، وتضم ممشى متدرج بطول 4 كيلو مترات، و19 مبنى ما بين مطعم عائم و3 كافتيريات بمساحات مفتوحة، و63 محلًا تجاريًا و7 مبانى خدمات، و9 مدرجات سعة 2552 فردًا، ومسرحين سعة 1700 فرد، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع وتشمل التراسات ونوافير مائية.

أسباب فرض رسوم على ممشى أهل مصر والجزء المجاني

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الجزء السطحي من ممشى أهل مصر مجاني وسيظل هكذا، ولكن التذكرة التي تم فرضها على الجزء السفلي شاملة كل الخدمات والباركينج، موضحا أن الجزء السفلي يحتوى على مشروعات استثمارية.

وأضاف خطاب، في مداخلة هاتفية ببرنامج حديث القاهرة، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الجزء السفلي من ممشى أهل مصر يحتوى على مشروعات استثمارية وحصل تعديات وإشغالات عشوائية وسلوك غير حضاري عليها، لافتا إلى أن الممشى المجاني داخل النيل ولم يفرض عليه أي رسوم.

واستكمل: ممشى أهل مصر مشروع ضخم على مستوى نهر النيل بالكامل، وتم افتتاح المرحلة الأولى منه، وفي شركة قائمة على الصيانة بعدما حدث من عمليات تخريب وتكسير أعمدة»، مفيدا بأن التذكرة التي تم فرضها على الجزء السفلي من ممشى أهل مصر شاملة كل الخدمات والباركينج.