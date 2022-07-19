فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022.. رابط الاستعلام عنها في خطوة واحدة

تصدرت فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022 قوائم الأكثر بحثا على محركات الإنترنت، وذلك منذ إعلان شركة المصرية للاتصالات الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي في 15 يوليو 2022 الماضي، وتمنح المصرية للاتصالات فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة وتنتهي فترة السماح يوم 14 أغسطس، ومن ثم فرض الغرامة على المتخلفين عن السداد.

ونقدم لكم في السطور التالية رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022 بخطوة واحدة من موقع المصرية للاتصالات.

رابط الاستعلام عن فاتورة الأرضي يوليو 2022

ويمكن الآن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022، من خلال الدخول على موقع المصرية للاتصالات we وإدخال كود المنطقة ورقم التليفون الأرضي في المكان المخصص لهما.

ويمكن الدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة الأرضي من هنا.

وفور الدخول على موقع المصرية للاتصالات WE EGYPT تظهر خانة إدخال كود المنطقة ويجب من خلالها كتابة كود المنطقة التي يتواجد بها التليفون الأرضي وكتابة رقم الخط الأرضي في الخانة الأخرى المدون أعلاها رقم التليفون، وبعدها يتم الضغط على أيقونة إظهار الفواتير.

التليفون الأرضي

طرق دفع فاتورة الأرضي يوليو 2022

ويمكن لكافة مستخدمي الخطوط المنزلية الاستعلام ودفع فاتورة الخط الأرضي من خلال الرابط السابق واتباع الخطوات السابقة، ومن ثم تظهر الفواتير مستحقة السداد.

كما يمكن للعملاء الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم عبر الرابط الموجود واستخدام طرق السداد الإلكترونية المتاحة من الشركة المصرية للاتصالات لتجنب الزحام بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد.

ويستطيع مستخدمي خدمات الخط المنزلي من شركة المصرية للاتصالات سداد الفاتورة بطرق متعددة أبرزها الدفع من المنزل برقم الهاتف عن طريق الموقع الرسمي للشركة.

طرق آخرى لسداد فاتورة التليفون المنزلي الأرضي

يقدم موقع مصرية للاتصالات خدمة السداد الإلكتروني we egypt لـ فاتورة التليفون لعملاء الخط الأرضي والإنترنت عبر بوابته الإلكترونية.

ويمكن دفع فاتورة الخط الأرضي عن طريق خدمة فوري أو ماكينات ATM للبنك الأهلي وبنك CIB، كما تتيح خدمة وي باي we pay أيضًا دفع الفاتورة.

وتقدم المصرية للاتصالات خدمات الدفع الإلكتروني بجانب الدفع في فروع الشركة الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية وذلك تسهيلًا لمستخدميها على السداد خلال فترة السماح لسداد فاتورة الخط الأرضي

ويمكن للمستخدم الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي من خلال الدخول على موقع المصرية للاتصالات we أو برقم دليل التليفونات ودفع فواتير التليفون الأرضي من خلال أحد الطرق السابقة.

وفور الدخول على موقع المصرية للاتصالات WE EGYPT تظهر خانة إدخال كود المنطقة ويجب من خلالها كتابة كود المنطقة التي يتواجد بها التليفون الأرضي وكتابة رقم الخط الأرضي في الخانة الأخرى المدون أعلاها رقم التليفون، وبعدها يتم الضغط على أيقونة إظهار الفواتير.

ويمكن لكافة مستخدمي الخطوط المنزلية الاستعلام ودفع فاتورة الخط الأرضي من خلال الرابط السابق واتباع الخطوات السابقة، ومن ثم تظهر الفواتير مستحقة السداد.