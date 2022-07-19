وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة (رجال/نساء) 1444.. رابط التقديم والشروط

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وظائف الخدمات الطبية
وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة
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وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1444 تشغل بال العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، وذلك عقب إعلان المديرية العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة عن توفير عددا من الوظائف الشاغرة للجنسين (رجال/نساء)، الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في المستشفيات والمؤسسات العسكرية بالدولة.

وأوضحت المديرية أن وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة متوفرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، كما حددت بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للقبول في الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1444، والتي سنوضحها لكم فيما يلي. 

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني الكرام في مصر والوطن العربي، رابط التقديم والشروط للقبول في وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1444، وهي على النحو التالي:-

شروط التقديم في وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة للرجال 1444

ويتساءل المقبلين على التسجيل في وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1444 (رجال/نساء) حول الشروط التي يجب توافرها للتقديم في وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة للرجال، فقد حددت الخدمات الطيبة شروط التوظيف للرجال حسب التالي:

يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية بالإضافة إلى الإقامة داخل حدود المملكة العربية السعودية.

يتم استبعاد الأفراد الذين نشأوا مع آبائهم خارج المملكة لخدمة المملكة.

يشترط أن لا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما وأن لا يقل عن 17 عامًا.

في حالة أن المتقدم متزوج يشترط أن تكون الزوجة سعودي الجنسية.

يجب أن يتم اجتياز اختبار اللياقة البدنية.

يجب أن يشهد للمتقدم بحسن السير والسلوك وعدم التورط في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة العامة.

يجب ألا يكون المتقدمون للاستقدام موظفين في أي جهة حكومية في المملكة.

يجب على المتقدمين للوظائف الفنية استيفاء المؤهلات الأكاديمية المطلوبة، والتي يتم تحديدها وفقًا للوائح العسكرية السعودية.

يجب استيفاء شروط الأهلية لتقديم الدرجة المطلوبة.

رابط التقديم في وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1444

ولتتم عملية التقديم والتسجيل في وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1444، يجب التقديم على الوظائف من خلال بوابة التوظيف والقبول الموحد، من خلال الدخول علي الرابط الإلكتروني التالي (اضغط هنـــــــا). 

شروط التقديم في وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1444 للنساء

وحددت المديرية العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة شروط للتقديم في وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1444 للنساء، وهي على النحو التالي:-

يشترط أن تكون المتقدمة مواطنة سعودية الجنسية، بالإضافة إلى الإقامة داخل حدود المملكة العربية السعودية.

يشترط أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يجب أن لا يقل طول المتقدمة عن 155 سم.

يشترط أن لا يزيد عمر المتقدمة عن 40 عامًا ولا يقل عن 21 عامًا.

يشترط أن يتناسب طول المتقدمة مع وزنها.

يجب أن يشهد للمتقدمة بحسن السير والسلوك وعدم التورط في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة العامة.

لا يجوز إدانة المتقدمة بأحد القيود القانونية أو جريمة الإضرار بالسمعة.

يجب أن تتمتع المتقدمة بصحة جيدة وأن تجتاز جميع اختبارات اللياقة البدنية.

يشترط أن لا تعمل في وكالة حكومية في المملكة.

في حالة أن المتقدمة متزوجة يجب أن يكون الزوج سعودي الجنسية.

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