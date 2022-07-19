موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2021 والتشكيل والقنوات الناقلة

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موعد مباراة الأهلي
موعد مباراة الأهلي والزمالك
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موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2021 من أكثر طلبات جماهير كرة القدم المصرية وفي الوطن العربي، حيث تعتبر مباراة الأهلي والزمالك قمة مرتقبة لجماهير قطبي كرة القدم المصرية.

ونقدم لكم فيما يلي موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2021، كذلك التشكيل المتوقع للفريقين وتردد القنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر الموسم الماضي، من العبارات التي ترتفع عليها عمليات البحث، عبر المحرك الشهير جوجل لعشاق الساحرة المستديرة، فضلا عن أهمية المباراة التي يتابعها الملايين سواء في مصر أو الوطن العربي، نظرا لشعبية قطبي الكرة المصرية والأفريقية الكبيرين، بما تشهده من إثارة ومتعة بين اللاعبين على أرض الملعب.
وسيعلن حكم المباراة، بداية مباراة الأهلي والزمالك القادمة في كأس مصر الموسم الماضي، يوم الخميس القادم الموافق 21 يوليو الجاري، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت أم القرى بالمملكة العربية السعودية، والساعة 11 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك القادمة

ويمكن متابعة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر الموسم الماضي، بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت، ويعلق عليها المعلق الرياضي المصري مدحت شلبي.

كما يمكن متابعة قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات؛ من خلال ضبط المعلومات كالتالي:

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11681.
  • معامل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ 5/6.

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

حارس المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - علي معلول - كريم فؤاد
خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - ‏أحمد عبد القادر.
الهجوم: حسام حسن ‏- صلاح محسن.

 

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

  • حارس المرمى: محمد عواد
  • خط الدفاع: محمود الونش - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني.
  • خط الوسط: حمزة المثلوثي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - أحمد فتوح.
  • الهجوم: أشرف بن شرقي - سيف الدين الجزيري - سيد عبد الله.
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