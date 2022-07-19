ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة، عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي 2021، للتأكد من ضبط ترددها على التلفريون لمتابعة مباراة القمة بين قطبي الكرة في مصر وإفريقيا.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2021، والموعد الذي تنطلق فيه صافرة الحكم معلنة بداية اللقاء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2021

وبحسب القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2021، فإن مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية هي الناقل الحصري لكأس مصر نسخة الموسم الماضي، ويمكن متابعة مباراة الأهلي والزمالك من خلال ضبط تردد قنوات المجموعة كالتالي:

تردد قناة أون تايم سبورتس

ويمكن متابعة قناة أون تايم سبورتس على القمر الصناعي نايل سات؛ من خلال التالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورتس 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وتنطلق صافرة حكم المباراة، معلنة بداية مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، في تمام الساعة 9 مساء الخميس المقبل الموافق 21 يوليو الجاري، بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت أم القرى بالمملكة العربية السعودية، والساعة 11 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

معلق مباراة الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2021

وسيكون الكابتن مدحت شلبي هو معلق مباراة الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2021.

غيابات الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2021

يستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدي وميكيسوني وبيرسي تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر عن الاهلي في مباراة الزمالك بسبب الإصابة.

أما الزمالك، فيسغيب عنه محمد أبو جبل وطارق حامد ورزاق سيسيه بسبب تجميدهم من قبل إدارة القلعة البيضاء، بجانب سيف فاروق جعفر الذى يعاني من الإصابة في الذراع.