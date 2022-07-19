بعد تصدرها جوجل.. تعرف على مواصفات فتى أحلام الفنانة ميرهان حسين

اعتلت الفنانة ميرهان حسين مؤشرات البحث “جوجل” في الساعات الماضيه، وذلك بعد إعلانها قرار الزواج وفتح باب التقديم لطلب الزواج منها.

ونشرت الفنانة ميريهان حسين عبر حسابها الشخصي على إنستجرام صورة تجمع جينيفر لوبيز أفليك بعد إقامة حفل زفافهما، قائلة: “فتحتوا نفسي على الزواج”.

ونشرت ميرهان حسين صورا من زفاف جنيفر لوبيز وأفليك عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام”، حيث هنأت العروسين قائلة: "مبروك حبيبتي چوچا وحبيب قلبي بنبونة.. ربنا يسعدكم خلوا بالكم من بعض يا حبايبي الحساد كتير.. خمسة عليكم”.

موصفات فتي أحلام الفنانة ميرهان حسين

وقامت الفنانة ميرهان حسين بنشر موصفات فتي أحلامها قائله: “فتحتوا نفسي والله.. يالا يا رجالة باب الطلب مفتوح رجالة بس أشباه رجالة لأ.. كدابين نو.. بخلاء نو نو.. الجادين يتفضلوا”.

رد فعل الجمهور على منشور الفنانة ميريهان حسين الآخير

وعن رد فعل الجمهور على المنشور الأخير للفنانة ميريهان حسين، قال أحدهم "انتي عامله كاستنج للجوازة"، وعلق آخر: “الاكونت اتهكر ولا ايه”.

فيما علق أحد المتابعين على منشور ميريهان حسين ساخرًا من طريقة إعلان مواصفات العريس، قئلا "ممكن مواعيد الـ interview ”، قال آخر: «فين لينك التقديم"، وعلق ثالث: “برجاء توضيح أماكن سحب الابلكيشن”.

سبب رفض الفنانة ميريهان حسين الزواج حتى لأن

في وقت سابق، تحدثت الفنانة ميرهان حسين عن سبب رفضه الزواج حتى الآن قائلة: “الرجال في مصر لا يمنحون المرأة الحرية المطلوبة”.

كما قالت الفنانة ميرهان حسين في تصريحات سابقة، إنها ترفض الزواج بسبب فكرة القيود وأنها تعشق الحرية وترفض العيش في حياة مزيفة.

ميريهان حسين

كما أضافت الفننة ميريهان حسين قائلة: “أنا معنديش هوس لازم أتجوز وأخلّف.. لازم أعمل اللي المجتمع عايزه مني.. عايزة حد أحبه واتبسط معاه وميضايقنيش عشان أنا خلقي ضيق”.

معلومات عن الفنانة ميريهان حسين

1- هي فنانة مصرية من مواليد عام 1982 وتبلغ من العمر 40 سنة.

2- ظهرت ميرهان حسين للمرة الأولى في برنامج ستار أكاديمي لاكتشاف المواهب الغنائية.

3- حققت من خلاله جماهيرية كبيرة ساعدتها في مجال التمثيل.

4- لاقت ميرهان حسين قبول من قبل الجمهور وحققت نجاحا وانتشارًا من خلال مشاركتها الأولى في أعمال ناجحة.

5- شاركت الفنانه ميرهان حسين في عدة أفلام منها «عمر وسلمي 2، الهرم الرابع، والخلبوص وفوبيا» كما قدمت عدد من الأعمال الدرامية المميزه منها «دوران شبرا وخرم إبرة وابن حلال ولحظات حرجه واسم مؤقت وآدم وجميلة وختم النمر»

آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين

وتجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال ميرهان حسين مسلسل "نقل عام" مع النجوم: محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، إيمان أيوب، عابد عناني، نهلة سلامة، هايدي رفعت، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب، ومحمد الصاوي وغيرهم، من تأليف وليد خيري وإخراج عادل أديب، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

كما شاركت ميرهان حسين مؤخرا في مسلسل "أنا وهي" بطولة النجوم: أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقي، محمد ثروت، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، ندا عادل، ومحمد الصاوي، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبد العزيز.