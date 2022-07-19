أسعار الدينار الكويتى في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 19-7-2022

تبينت أسعار الدينار الكويتى في البنوك المصرية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن صعدت أسعار الدينار الكويتى أمام الجنيه خلال تعاملات الأمس.

أسعار الدينار الكويتى في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي المصري قيمة 59.01 جنيه للشراء، و61.56 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر قيمة 58.92 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتى فى البنك التجاري الدولي قيمة 59.07 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

وفي كريدي أجريكول سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 57.92 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي ببنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتى فى بنك المصري الخليجي قيمة 57.67 جنيه للشراء، و61.62 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، 57.78 جنيه للشراء، و60.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وبينت التعاملات الصباحية استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك التعمير والإسكان، عند 57.35 جنيه للشراء، و60.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبينت شاشات التداولات اللحظية استقرار سعر شراء وبيع الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بمصرف أبوظبي الإسلامي، عند 55.75 جنيه للشراء، و60.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات بشبكة فروع بنك الإسكندرية، 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع، حسب آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر شراء وبيع الدينار الكويتى بفروع البنك الأهلي المصري، 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

على نفس مستويات أمس جاء سعر الدينار الكويتى بفروع بنك مصر أمام الجنيه المصري، صباح اليوم، عند 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى أمام العملات الأجنبية

واستقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 307 .0 دينار في حين ارتفع سعر صرف اليورو إلى مستوى 311.0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الاثنين.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسة 39.0 في المئة إلى مستوى 367.0 دينار فيما انخفض الفرنك السويسري بنسبة 22.0 إلى مستوى 314.0 دينار واستقر الين الياباني عند مستوى 0022.0 دينار.



يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

أسعار العملات في البنوك المصرية

وسجلت أسعار صرف الدولار استقرارا بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، في حين ارتفعت أسعار صرف العملة الأوروبية (اليورو) و(الإسترليني).

وفي أكبر بنكين حكوميين، من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي ومصر" سجل سعر صرف الدولار 18.85 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع، وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 18.87 جنيه للشراء و18.93 جنيه للبيع، وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار 18.83 جنيه للشراء و18.94 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية.. مازالت تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية تلقي بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية، حيث ارتفعت أسعار (اليورو) 3 - 7 قروش للشراء والبيع، في البنوك الحكومية والخاصة.. وسجلت العملة الأوروبية في بنكي "الأهلي ومصر" 19.07 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الأوروبية 19.09 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام (اليورو) 19.09 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع.. كما ارتفعت أسعار صرف (الجنيه الإسترليني) 3 - 15 قرشا للشراء والبيع في البنوك الحكومية والخاصة.. وفي بنكي "الأهلي ومصر" سجل سعر (الإسترليني) 22.48 جنيه للشراء و22.65 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل (الجنيه الإسترليني) في البنك التجاري; 50ر22 جنيه للشراء و22.66 جنيه للبيع، وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام (الجنيه الإسترليني) 22.53 جنيه للشراء و22.67 جنيه للبيع.

عربيا، سجل (الريال السعودي) في البنك الأهلي المصري 5.02 جنيه للشراء و5.03 جنيه للبيع.. و(الدينار الكويتي) سجل 58.98 جنيه للشراء و61.48 جنيه للبيع.. و(الدرهم الإماراتي) سجل 5.12 جنيه للشراء و5.14 جنيه للبيع - طبقا للبنك الأهلي.