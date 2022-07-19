تفاصيل حفل زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك.. والفساتين سر تصدرها التريند

منوعات
من حفل زفاف جينيفر
من حفل زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك
Advertisements

تصدر حفل زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك محرك بحث جوجل في مصر والعالم للأكثر طلبا بين الجماهير، حيث شهد حفل زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك تفاصيل رائعة، أبرزها فساتين الزفاف.

ونقدم لكم في السطور التالية تفاصيل حفل زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك، وسر الفساتين التي خطفت أنظار الجماهير في جميع دول العالم.

 

تفاصيل حفل زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك

وعن تفاصيل زفاف النجمين جينيفر لوبيز والنجم بن أفليك في لاس فيجاس، فقد ارتدت لوبيز فستانين أحدهما من فيلم قديم والثاني بتوقيع زهير مراد، فيما ارتدي افليك جاكت من دولابه، وتم الزواج في كنيسة صغيرة واستقلا سيارة وردية، حسب موقع ديلي ميل.

وكان كشف موقع TMZ، زواج الثنائي والذي أكد حصول النجمين علي ترخيص زواج من مقاطعة كلارك، نيفادا يوم أول أمس السبت، 16 يوليو، ما يشير إلى أن بن أفليك وجينيفر  لوبيز تزوجا بالفعل.

بدأت قصة الحب بين الثنائى في عام 2001، لتسيطر على كافة المواقع العالمية وقتها، ليصبحا الثنائى الأشهر في العالم، ويعتقد الكثيرون أن الزواج مسألة وقت بسبب درجة التفاهم الكبيرة بينهما قبل الانفصال

مع تطور علاقة الثنائى قررا الخطوبة في عام 2003، بعد عامين من الحب والارتباط بينهما ليزيدا اكثر من أخبار اقتراب الزواج خاصة مع مشاركته لها في كليب وقتها.

جينيفر لوبيز

جينيفر لوبيز سريعة الانفصال

سريعا انفصل الثنائى في موقف صدم محبيهما والسبب أعلنته التقارير العالمية فيما بعد مؤكدة أن بن أفليك خاف من الزواج في بداية مسيرته الفنية، وانجاب أطفال مما يشغله عن التركيز على الفن.

هكذا هنأت أيتن عامر جينيفر لوبيز بحفل زفافها

بعد مرور 20 عاما على بدء قصتها الأولى، عاد بن أفليك للارتباط من جديد بمحبوبته، بعد بطولة جينيفر لوبيز لفيلم marry me، وكأن الفيلم كان الإشارة لعودة الثنائى لعلاقتهما الأولى، ليخطف الثنائى انظار الجميع من جديد في علاقة لم يتوقع اشد المتفائلين لهما ان تعود، إلا أنها استمرت سريعًا وتطورت لخطوبة ثانية، ثم بحث عن منزل جديد يضم عائلة الثنائى.

جينيفر لوبيز زفاف جينيفر لوبيز حفل زفاف جينيفر لوبيز جينيفر لوبيز وبن أفليك بن أفليك

مواد متعلقة

هكذا هنأت أيتن عامر جينيفر لوبيز بحفل زفافها
Advertisements

الأكثر قراءة

يلا shoot plus مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميامي بث مباشر اليوم يلا شوت يوتيوب kora live

يلا شوت Barca TV مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميامي حصري على قناة برشلونة on live

عاجل - "هرد بالمستندات ".. أول تعليق من حسام حبيب على اتهامات شيرين عبد الوهاب

"أنت عاوز تتربي".. حلمي بكر يرد على هجوم ابن حميد الشاعري

عاجل.. شيرين: حلقت شعري في أحد الفنادق بسبب حسام حبيب

حاوي الأهلي السابق على رادار الأندية المصرية

عاجل| "أخرك شهر أغسطس".. سر الجملة التي قتلت بسببها الإعلامية شيماء جمال

"أجبرني أنزل بقميص النوم".. القصة الكاملة لأزمة شيرين وحسام حبيب