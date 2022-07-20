بعد إعلان إجازة 23 يوليو رسميا.. تعرف على موعد العطلات المتبقية في عام 2022

يبحث قطاع كبير من الجمهور عن موعد إجازة 23 يوليو القادمة وعن الإجازات المتبقية في عام 2022، حيث تم الإعلان عن إجازه رسمية بمناسبه ذكري ثورة 23 يوليو، من جانب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

وتستعرض بوابة الفجر في السطور التالية للمتابعين المهتمين بمعرفة مواعيد الإجازة من العاملين بالقطاعين العام والخاص، موعد إجازة ذكرى 23 يوليو والإجازات المتبقية في عم 2022.

موعد إجازة ذكرى 23 يوليو

وأصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار بإن السبت القادم الموافق 23 يوليو 2022 هو إجازه رسمية بمناسبه ذكري ثورة 23 يوليو، للعاملين بالقطاعين العام والخاص، حيث تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر وفقا لقوانين العمل المعمول بها في البلاد.

ومن جهته، أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام ستحصل على إجازة رسمية مدفوعة الأجر وفقا لقوانين العمل المعمول بها في البلاد ومنها قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 الخاص بتنظيم أوضاع وشؤون العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن إجازة ثورة 23 يوليو 2022 ستكون مدفوعة الأجر للعاملين بهذه الجهات، ووفقًا لقانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 الخاص بأوضاع العاملين بالقطاع الخاص، سيحصل العاملون بهذا القطاع على إجازة ثورة 23 يوليو 2022 مدفوعة الأجر، وكذلك الأمر بالنسبة للعاملين بالقطاعات الحكومية الأخرى، بالقطاع العام والأعمال العام والاستثماري التي تنظم عملها قوانين العمل الخاص بها على نفس الإجازة مدفوعة الأجر.

الإجازت الرسمية المتبقية في عام 2022

واعتلت محركات البحث في الساعات الاخيرة، عن موعد الإجازت الرسمية المتبقية في عام 2022، حيث نجد أن إجازة رأس السنه الهجرية هي أول إجازة رسمية قادمة بعد إجازه ثورة 23 يوليو.

ومن المنتظر أن تحل إجازة رأس السنة الهجرية للعام 2022، السبت بعد المقبل 30 يوليو 2022، ومن المتوقع أن يتم ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية إلى يوم الخميس بنهاية الأسبوع، كما يتم تطبيقها مع جميع العطلات التي تأتي في بداية أو منتصف العطلات.

وعن الإجازت الرسمية المتبقية في عام 2022، إليكم التالي:

السبت ٣٠ يوليو.. إجازة رأس السنة الهجرية

الخميس ٦ أكتوبر إجازة عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣)

السبت ٨ أكتوبر إجازة المولد النبوي الشريف