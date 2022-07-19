أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم الثلاثاء 19-7-2022

شهدت أسعار الريال السعودي ارتفاع اليوم الثلاثاء، حيث جاء سعر الريال اليوم مرتفعًا بمقدار قرش واحد عن سعر أمس الاثنين، وذلك وفقًا لما تم الإعلان عنه من البنك المركزي المصري عن أسعار العملات الأجنبية في البنوك الحكومية والخاصة ونعرض فيما يلى أسعار الريال السعودي.

أسعار الريال في البنوك اليوم

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

5.01 جنيه للشراء.



5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

5.03 جنيه للشراء.



5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

5 جنيه للشراء.



5.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

5.03 جنيه للشراء.



5.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

5.03 جنيه للشراء.



5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.89 جنيه للشراء.



5.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

4.99 جنيه للشراء.



5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

5.03 جنيه للشراء.



5.04 جنيه للبيع.



أسعار العملات في البنوك المصرية



وسجلت أسعار صرف الدولار استقرارا بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، في حين ارتفعت أسعار صرف العملة الأوروبية (اليورو) و(الإسترليني).

وفي أكبر بنكين حكوميين، من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي ومصر" سجل سعر صرف الدولار 18.85 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع، وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 18.87 جنيه للشراء و18.93 جنيه للبيع، وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار 18.83 جنيه للشراء و18.94 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية.. مازالت تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية تلقي بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية، حيث ارتفعت أسعار (اليورو) 3 - 7 قروش للشراء والبيع، في البنوك الحكومية والخاصة.. وسجلت العملة الأوروبية في بنكي "الأهلي ومصر" 19.07 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الأوروبية 19.09 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام (اليورو) 19.09 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع.. كما ارتفعت أسعار صرف (الجنيه الإسترليني) 3 - 15 قرشا للشراء والبيع في البنوك الحكومية والخاصة.. وفي بنكي "الأهلي ومصر" سجل سعر (الإسترليني) 22.48 جنيه للشراء و22.65 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل (الجنيه الإسترليني) في البنك التجاري; 50ر22 جنيه للشراء و22.66 جنيه للبيع، وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام (الجنيه الإسترليني) 22.53 جنيه للشراء و22.67 جنيه للبيع.

عربيا، سجل (الريال السعودي) في البنك الأهلي المصري 5.02 جنيه للشراء و5.03 جنيه للبيع.. و(الدينار الكويتي) سجل 58.98 جنيه للشراء و61.48 جنيه للبيع.. و(الدرهم الإماراتي) سجل 5.12 جنيه للشراء و5.14 جنيه للبيع - طبقا للبنك الأهلي.

وتراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الريال السعودي، في التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022، ولا يزال سعر صرف الليرة تحت السيطرة.

وتشهد تركيا انخفاضًا في سعر الليرة التركية أمام العملات الأخرى، مثل الدولار والجنيه المصري والريال السعودي، فيما تعمل الحكومة التركية على استعادة قيمة الليرة، حيث أعلن البنك المركزي التركي تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات 14%، كما وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برنامجًا لدعم الليرة التركية.



وتراجع سعر الليرة التركية، أمام الريال السعودي، اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022، بنحو 0.0011 نقطة بنسبة 0.51% ليسجل سعر الليرة الواحدة 0.2139 ريال سعودي، وسجل كل ريال سعودي 4.6757 ليرة تركية.





وأبقى البنك المركزي التركي، أسعار الفائدة دون تغيير، ليثبت المعدل وفق التوقعات عند 14%.

وصرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن تركيا ماضية في طريق خفض الفائدة، رغم ارتفاع الفائدة بجميع أنحاء العالم، بما فيها الولايات المتحدة.

بلغ معدل التضخم 78.6% بمعدل سنوي، في يونيو في تركيا وهو أعلى مستوى منذ 1998 على ما أظهرت أرقام رسمية.



ويعود الارتفاع الكبير جدًا في الأسعار بجزء كبير منه إلى انهيار الليرة التركية التي خسرت نحو نصف قيمتها في غضون سنة في مقابل الدولار الأمريكي.

وكان التضخم بلغ 73.5% في مايو بوتيرة سنوية، ورغم التضخم الذي يشهد تسارعًا متواصلًا، والمخاوف من ارتفاع جديد في الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا، رفض البنك المركزي التركي رفع نسب الفائدة الرئيسية التي تبقى عند 14% منذ ديسمبر.