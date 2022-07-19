طريقة التسجيل في بوابة مصر الرقمية.. اتبع هذه الخطوات

يبحث العديد من عن طريقة التسجيل في بوابة مصر الرقمية، حيث زادت عمليات البحث عليها عبر محركات «جوجل» خلال الساعات الأخيرة، ونجح الموقع الإلكتروني التابع للحكومة المصرية في تقديم أكثر من 75 خدمة حكومية ما بين تموين وتوثيق ومرور وغيرها إلكترونيًا عبر مكان واحد فقط.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، طريقة التسجيل في بوابة مصر الرقمية في خطوات بسيطة، حتى تتمكن من الاستفادة من الخدمات الحكومية المختلفة التي تقدمها البوابة في السطور التالية:

طريقة التسجيل في بوابة مصر الرقمية

وحتى تتمكن من تسجيل حساب مستخدم جديد عبر بوابة مصر الرقمية يجب اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية، واختيار مستخدم جديد أو يمكن الدخول بشكل مباشر (اضغط هنـــــــا).

- ستظهر صفحة تحتاج لذكر البيانات الشخصية للمستخدم والتي تتضمن الرقم القومي للمستخدم، رقم المصنع والموجود أسفل البطاقة في أقصى اليسار، كتابة الاسم الأول فقط لوالدة المستخدم باللغة العربية، وأخيرًا الضغط على التالي.

- في التبويب الجديد سيطلب منك إدخال رقم هاتف محمول الخاص بالمستخدم، قم بإدخاله والضغط على التالي.

- بعد تلك الخطوة سيتم إرسال كود مكون من 6 أرقام على الرقم المسجل، وسيطلب منك إدخالها.

- أخيرا كتابة كلمة المرور الجديدة، ثم تأكيد كلمة المرور، وكتابة البريد الإلكتروني للمستخدم، والضغط على التالي، وبهذا يكون المستخدم قد قام بانشاء حساب عبر بوابة مصر الرقمية، ويمكنه الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الموقع.

جميع الخدمات التي تقدمها بوابة مصر الرقمية

وتقدم بوابة مصر الرقمية عددا من الخدمات الحكومية التابعة لوزارات مختلفة وهي (التموين، التوثيق، المركبات، الشهر العقاري، الإسكان الاجتماعي، الرخص، السجل التجاري، المحاكم، الضرائب العقارية، خدمات القضايا، التأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي الشامل)، وغيرها من الخدمات الأخرى.

ما هي المستندات المطلوبة عادةً؟





- الاستغناء عن المستندات الورقية هو هدف بوابة مصر الرقمية ولكن بعض الخدمات قد تحتاج إلى مستندات ورقية لاستكمالها، يمكنك معرفة إذا كانت الخدمة تتطلب مستندات ورقية أم لا، من خلال الضغط على "الشروط والأحكام" قبل البدء فى طلب الخدمة.