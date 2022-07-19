نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف موعد الإعلان

بدء أولياء الأمور بالبحث عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، وذلك بعد إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن اليوم المحدد لإعلان موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 للشعبتي العلمية والأدبية.

ونقدم لكم فيما يلي موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، والتي سوف تنتهي الامتحانات الخميس المقبل والموافق ٢١ يوليو الجاري.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2022

أصبح موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، محل بحث الكثير من طلاب الثانوية العامة؛ حيث لم يتبق سوى يومين فقط في الامتحانات، الثلاثاء والخميس المقبلين، وبعدها ينتهي العام الدراسي رسميًا لطلاب شهادة الثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة 2022

موعد نتيجة الثانوية العامة 2022

أوضح وزير التربية والتعليم عبر فيسبوك أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 قبل نهاية الأسبوع الحالي.

ومن المحتمل أن نتيجة الثانوية العامة 2022 تظهر قبل يوم 2 أغسطس الشهر المقبل، حيث يرجح إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بداية شهر أغسطس، على أن يتم إعلانها رسميًا في المدارس في اليوم التالي من إتاحتها، وشدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بعدم التسرع في إعلان النتيجة والتدقيق للغاية في حصول كل طالب على حقه بالكامل.

والعام الماضي، بدأت امتحانات الثانوية العامة يوم 10 يوليو 2021، وانتهت يوم 2 أغسطس، وبالتالي ظهرت النتيجة يوم 17 أغسطس، أي بعد أسبوعين تقريبًا من آخر يوم امتحانات، لكن هذه السنة من غير المتوقع وصول الأمر إلى أسبوعين، بل من 10 إلى 12 يومًا فقط من آخر يوم امتحانات وحتى إعلان النتيجة.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022

تسير عملية التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة 2020 يسير بطريقة مثالية، حيث تم الانتهاء من تصحيح الكثير من المواد التي أدى الطلاب الامتحانات فيها، باعتبار أنه لا يوجد أي عنصر بشري في عملية التصحيح، لكن سيكون هناك دقة متناهية في مرحلة الرصد والتجميع واختيار الطلاب الأوائل في كل شعبة، وغير ذلك من إجراءات، لتخرج النتيجة في صورة مرضية دون أن تشوبها شائبة.



أوائل الثانوية العامة 2022

سوف تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2022 سوف تنتهي الخميس المقبل الموافق يوم 21 يوليو، وسيكون هناك نحو عشرة أيام لتصحيح ما تبقى من الامتحانات، إضافة إلى مرحلة الرصد والتجميع واختيار طلاب أوائل الثانوية العامة 2022 وغير ذلك من إجراءات تسبق خروج النتيجة في صورتها النهائية، لذلك من المتوقع بقوة، أن تكون النتيجة مطلع أغسطس، أي في أول يومين من الشهر المقبل على أقصى تقدير.