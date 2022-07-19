ارتفاع صادرات مصر من مواد البناء والأحجار الكريمة في 5 شهور

كشف تقرير المجلس التصديري لمواد البناء، والحراريات والصناعات المعدنية عن ارتفاع صادرات مصر في كافة المنتجات المتعلقة بالقطاع من حديد وصلب وأسمنت والأحجار الكريمة والرخام والجرانيت في 5 شهور ونستعرض فيما يلى صادرات مصر.

صادرات مصر من الحديد والصلب



ارتفعت صادرات الحديد الصب والصلب المصري بنسبة 12% خلال ال 5 أشهر الأولى من 2022، لتبلغ 667 مليون دولار مقابل 597 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء، والحراريات والصناعات المعدنية اليوم أن "إسبانيا" تأتي على رأس الدول المستوردة للحديد المصري بقيمة 142.138 مليون دولار مقابل 150،874 مليون دولار بتراجع 6%، تليها "إيطاليا" بقيمة 120.28 مليون دولار مقابل 149.681 مليون دولار بتراجع 20%، ثم "المملكة العربية السعودية" بقيمة 85.093 مليون دولار مقابل 66.045 مليون دولار بنمو 29%، تليها "الولايات المتحدة الأمريكية" بقيمة 44.287 مليون دولار مقابل 27.329 مليون دولار بنمو 62%.

وأشار إلى ارتفاع صادرات الحديد المصري إلى "كندا" بنسبة 196% لتبلغ 40.832 مليون دولار مقابل 13.778 مليون دولار، وإلى "اليونان" بنسبة 67% لتبلغ 12.896 مليون دولار مقابل 7.724 مليون دولار، وإلى "هولندا" بنسبة 53% لتسجل 15.676 مليون دولار مقابل 10.226 مليون دولار.

ونوه بارتفاع صادرات مصر من الحديد الصب والصلب إلى "سلوفينيا" بنسبة 1841% بقيمة 19.441 مليون دولار، مقابل 104 آلاف دولار، وإلى "رومانيا" لتبلغ 27.051 مليون دولار خلال الفترة من "يناير - مايو 2022"، مقابل 9.574 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنمو 183%، بينما انخفضت إلى "البرتغال" لتبلغ 28.546 مليون دولار مقابل 32.114 مليون دولار بتراجع 11%.

صادرات مصر من الأسمنت

كشف المجلس التصديري لمواد البناء عن ارتفاع قيمة صادرات الأسمنت بنسبة 94% لتبلغ 272 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من 2022 مقابل 140 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن المجلس اليوم /الثلاثاء/ إلى أن "غانا" تأتي على رأس الدول المستوردة للأسمنت المصري بقيمة 60.137 مليون دولار مقابل 5.757 مليون دولار بنمو 283%، تليها "الكاميرون" بقيمة 32.212 مليون دولار مقابل 15.705 مليون دولار بنمو 460%.

ولفت إلى ارتفاع صادرات الأسمنت إلى "ساحل العاج" لنحو 24.928 مليون دولار خلال الفترة من يناير - مايو 2022، مقابل 13.323 مليون دولار، وإلى "السودان" لنحو 21.467 مليون دولار مقابل 15.03 مليون دولار بنمو 43%.

وكشف زيادة صادرات الأسمنت إلى "السنغال" بنسبة 268% لتسجل 9.276 مليون دولار مقابل 2.323 مليون دولار، وإلى "توجو" بنسبة 26798% لتبلغ 10.777 مليون دولار مقابل 4 ملايين دولار.

ونوه بارتفاع صادرات الأسمنت إلى "أوغندا" لنحو 14،609 مليون دولار مقابل 12.217 مليون دولار بنمو 20%، بينما انخفضت "لليبيا" لنحو 19.457 مليون دولار مقابل 27.474 مليون دولار بانخفاض 29%، وبلغت قيمة صادرات مصر من الأسمنت إلى "غينيا" نحو 10.868 مليون دولار، وللجابون نحو 9.382 مليون دولار.

صادرات مصر من الأحجار الكريمة

كشف المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية عن ارتفاع قيمة صادرات الحلي والأحجار الكريمة خلال الخمسة أشهر الأولى من 2022 لتسجل 766 مليون دولار، في مقابل 412 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنسبة 86%.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن المجلس إلى أن "الإمارات" تأتي على رأس الدول المستوردة للحلي والأحجار الكريمة المصرية بقيمة 442 مليون دولار، في مقابل 120 مليون دولار بنمو 270 %، تليها "كندا" بقيمة 320 مليون دولار، في مقابل 185 دولار بنمو 73%.

وأشار التقرير إلى انخفاض صادرات الحلي والأحجار الكريمة إلى "ألمانيا" لتبلغ 272 ألف دولار في مقابل 603 آلاف دولار، بتراجع 55%، بينما ارتفعت إلى "إيطاليا" لنحو 247 ألف دولار في مقابل 242 ألف دولار بنمو 2%، وإلى الولايات المتحدة الأمريكية لنحو 47 ألف دولار في مقابل 4100 دولار بنمو 1029%، وللبحرين لنحو 40 ألف دولار في مقابل 39 ألف دولار.

وذكر أن صادرات الحلي والأحجار الكريمة إلى تنزانيا سجلت نحو 50 ألف دولار، وإلى كينيا نحو 43 ألف دولار.

صادرات مصر من الألمونيوم

كشف المجلس التصديري لمواد البناء عن ارتفاع صادرات الألمونيوم ومصنوعاته، لتبلغ 356 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2022، لنحو 72 دولة، في مقابل 318 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 12%.

وأشار تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية إلى استحواذ 5 دول على 69.4% من إجمالي صادرات الألمونيوم، يأتي على رأسها إيطاليا بقيمة 170.331 مليون دولار في مقابل 138.208 مليون دولار بنمو 23%.

ولفت إلى احتلال ألمانيا المرتبة الثانية بقائمة أهم الدول المستوردة للألمونيوم من مصر بقيمة 20.514 مليون دولار في مقابل 16.814 مليون دولار بنمو 22%، تليها إسبانيا بقيمة 19.744 مليون دولار في مقابل 19.686 مليون دولار بزيادة 0.4%، ثم المغرب بقيمة 19.709 مليون دولار في مقابل 17.698 مليون دولار، بنمو 11%.

وأوضح ارتفاع قيمة صادرات مصر من الألمونيوم إلى بولندا لتبلغ 11.129 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من 2022، في مقابل 1.53 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 628%، ولفرنسا بنسبة 52% لتبلغ 9.218 مليون دولار، في مقابل 6.067 مليون دولار، ولليونان بنسبة 150% لتبلغ 16.848 مليون دولار في مقابل 6.736 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، وللصين لتسجل 8.491 مليون دولار في مقابل 6.666 مليون دولار بنمو 27%.

ونوه بتراجع قيمة صادرات الألمونيوم لليبيا بنسبة 8% لتبلغ 14.524 مليون دولار في مقابل 15.765 مليون دولار، ولأمريكا لتبلغ 10.096 مليون دولار في مقابل 22.03 مليون دولار.

صادرات مصر من الرخام والجرنيت

ارتفعت صادرات مصر من الرخام والجرانيت، خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الحالي، بنحو 7% لتسجل 134 مليون دولار مقابل 125 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية أن مصر صدرت خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الحالي لنحو 96 دولة.

وأشار التقرير إلى استحواذ 5 دول على 55،8% من إجمالي صادرات الرخام والجرانيت المصري خلال أول أربع شهور من العام، تصدرتها ليبيا حيث تم تصدير 157.586 ألف طن بقيمة بلغت 28.136 مليون دولار، تلاها المملكة العربية السعودية بحجم تصدير 129.796 ألف طن بقيمة بلغت 22.503 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة كوريا الجنوبية بنحو 70.785 ألف طن بقيمة بلغت 9.786 مليون دولار.

وأوضح التقرير أنه خلال 5 شهور تم التصدير إلى فرنسا نحو 22.087 ألف طن بقيمة بلغت 6.956 مليون دولار، فيما احتلت الجزائر المرتبة الرابعة من حيث الدول المستوردة للرخام والجرانيت المصري بنحو 42.226 ألف طن بقيمة بلغت 7.428 مليون دولار.

وأضاف أن الصين الشعبية استوردت خلال الأشهر الخمس رخام وجرانيت من مصر بقيمة بلغت 5.822 مليون دولار، فيما احتلت لبنان المرتبة السادسة من حيث الدول المستوردة بقيمة بلغت 5.91 مليون دولار.

واحتلت رومانيا المرتبة الثامنة بقيمة بلغت 5.363 مليون دولار، وبريطانيا وشمال إيرلندا بقيمة بلغت 4.116 مليون دولار.