ما هو فيروس ماربورغ الفتاك بعد تسجيل أول حالتي وفاة في غانا؟ وهذا مصدره

تمكن فيروس ماربورغ من إثارة العديد من المخاوف والقلق حول العالم، وذلك عقب وفاة حالتين في غانا متأثرين بهذا المرض الفتاك.

ولم ننتهي بعد من فيروس كورونا المستجد، ليظهر فيروس جديد شديد العدوى وأكثر فتكا من كوفيد_19 يدعي ماربورغ في دولة غانا.

أكدت غانا أول حالتي إصابة بمرض فيروس ماربورغ شديد العدوى، وفقا لما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية (WHO)، في بيان لها أمس الأحد، ويأتي ذلك بعد ثبوت إصابة مريضين لا علاقة لهما ببعضهما البعض، تُوفيا لاحقًا، في منطقة “أشانتي” التي تقع جنوب غانا.

ماذا تعرف عن فيروس ماربورغ الفتاك؟

وينتمي فيروس ماربورغ إلى عائلة "إيبولا"، وقد تفشى سابقا بأماكن أخرى عبر القارة السمراء بأنجولا والكونغو وكينيا وجنوب إفريقيا وأوغندا.

ولا تنتقل عدوى فيروس ماربورغ من الأشخاص المصابين به إلى الآخرين عادة إلا بعد ظهور الأعراض عليهم.

ويمكن أن ينتقل "فيروس ماربورغ" عن طريق الدم أو سوائل الجسم أو الأشياء الملوثة كالأغطية أو الملابس أو الإبر، كما يمكن أن تنتقل العدوى إلى أفراد الأسرة أثناء قيامهم برعاية أقاربهم المرضى بهذه العدوى.

ومن الممكن أيضًا أن يصاب أفراد الطاقم الطبي إذا لم يستخدموا معدات الوقاية الشخصية المتخصصة التي تغطيهم من الرأس إلى أخمص القدمين.

ما هي اعراض فيروس ماربورغ شديد العدوى؟

هناك أعراض رئيسية لمن يصابون بفيروس ماربورغ، حيث يبدأ المرض الناجم عن هذا الفيروس الفتاك فجأة بصداع حاد ووعكة شديدة، ومن أعراضه الشائعة أيضًا الأوجاع والآلام العضلية.

وعادة ما يتعرّض المريض لحمى شديدة في اليوم الأوّل من إصابته، يتبعها وهن تدريجي وسريع.

أما في اليوم الثالث فيُصاب المريض بإسهال مائي حاد وألم ومغص في البطن وغثيان وتقيّؤ، ويمكن أن يدوم الإسهال 7 أيام كاملة.

وقيل إنّ المريض يُظهر، في هذه المرحلة، ملامح تشبه "ملامح الشبح" وعينين عميقتين ووجهًا غير معبّر وخمولًا شديدًا.

كذلك يُظهر الكثير من المرضى أعراضًا نزفية وخيمة في الفترة بين اليوم الخامس واليوم السابع، علمًا أنّ الحالات المميتة تتسم، عادة، بشكل من أشكال النزف من مواضع عدة.