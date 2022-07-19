أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-7-2022.. عودة الارتفاع للمعدن الأصفر

ارتفعت أسعار الذهب التراجع في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، ليصعد سعر جرام الذهب نحو 5 جنيهات في مستهل التعاملات مع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا.

أسعار الذهب في مصر



سعر جرام عيار 21 يسجل 980 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب من عيار 18 يسجل 840 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب من عيار 24 يسجل 1120جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب 7840 جنيها.



أسعار الذهب عالميا



استقرت أسعار الذهبمدعومة بتراجع الدولار لكن الأسعار كانت عالقة في نطاق ضيق إذ امتنع المستثمرون عن القيام بمراهنات كبيرة قبل اجتماعات بنوك مركزية رئيسية.

وبحلول الساعة 07:26 بتوقيت غرينتش، كان الذهب مستقرًا في المعاملات الفورية عند 1708.35 دولار للأونصة بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1704.80 دولار.

وانخفض الدولار 0.5% مقابل منافسيه، مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأميركية أقل تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ومما قدم بعض الدعم للذهب أن بلغت نسبة توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل نحو 30%، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي بعد أن وصلت التوقعات إلى 80% الأسبوع الماضي.

ويتوقع المشاركون في السوق الآن أن يرفع المركزي الأميركي سعر الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماعه المقرر في 26 و27 يوليو تموز.



ويجتمع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان يوم الخميس، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعلن المركزي الأوروبي زيادة بمقدار 25 نقطة أساس.

وينظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط في وجه التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 18.75 دولار للأونصة وهبط البلاتين 0.1% إلى 862 دولار بينما زاد البلاديوم 1.3% إلى 1878.13 دولار.



ارتفعت أسعار الذهب عالميًا أمس بعد تراجعها لأدني مستوياتها منذ قرابة 12 شهرًا خلال تداولات الأسبوع المنصرم مسجلة خامس انخفاض أسبوعي على التوالي.

و صعدت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.41% أو ما يعادل 6.87 دولار إلى 1714.8 دولار للأونصة.

وزادت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.54% أو ما يعادل 9.15 دولار لتصل إلى 1712.9 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.16% إلى 18.8 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.79% إلى 846.45 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 1.99% إلى 1866.28 دولار.



وسبق أن تراجع الذهب في العقود الفورية بنسبة 1% إلى 1718.69 دولار للأونصة أمس الأول، وهبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1% أيضًا إلى 1717.70 دولار.

وسجل الدولار مستوى قياسيًا مرتفعًا جديدًا في 20 عامًا، مما أضر بالطلب على الذهب المسعر بالعملة الأميركية بين المشترين الذين يملكون عملات أخرى.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، مما نال من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا ثابتًا.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1704.59 دولار للأونصة ليخسر 2.1% منذ بداية الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2% إلى 1701.70 دولار.

الوقت المناسب لشراء الذهب



ناشد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، المواطنين بشراء الذهب، بعد تراجع الأسعار في أسواق الصاغة المحلية، بنهاية تعاملات أمس الإثنين، ويرجع ذلك إلى انخفاض سعر المعدن الأصفر في البورصات العالمية، مضيفًا أن السعر المنخفض في تقديره مناسب جدًا للشراء، مؤكدًا أن "الفرصة الحالية طيبة لشراء الشبكة".

وأضاف هاني ميلاد، أن قرار الفيدرالي الأمريكي غير المسبوق برفع أسعار الفائدة، عامل قوي يؤثر على سوق العملات الأجنبية وسوق الذهب.

وطالب رئيس شعبية الذهب باتحاد الغرف التجارية، المواطنين بشراء الذهب في الوقت الحالي، بسبب انخفاض أسعار الذهب عالميًا ومحليا.

قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الذهب تعرضت لخسائر قوية في السوق المحلي بقيمة 10 جنيه في الجرام ناصحا المواطنين بالشراء، حيث يعد هذا من افضل التوقيتات للشراء، خاصة وان تلك الخسائر لأول مرة يتعرض لها اسعار الذهب منذ فترة طويلة بعد اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية.

واشار نجيب إلى ان تلك التراجعات في سعر جرام الذهب عالميا، تعود إلى المبيعات القوية التى يقوم بها المستثمرون على الذهب لتوقعات رفع الفدرالي الامريكي سعر الفائدة؛ وذلك لشراء السندات والاسهم.