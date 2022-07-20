أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 20-7-2022

شهدت أسعار الدولار حراك في تعاملات أمس بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري لتستقر في بداية التعاملات اليوم، بعد أن ارتفعت أيضا أسعار صرف العملة الأوروبية "اليورو" والجنيه الإسترليني.

أسعار العملات في البنوك المصرية

أسعار الدولار في البنوك

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

18.82 جنيه للشراء.

18.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

18.85 جنيه للشراء.

18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

18.85 جنيه للشراء.

18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.83 جنيه للشراء.

18.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.87 جنيه للشراء.

18.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.86 جنيه للشراء.

18.91 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنوك المصرية



وسجلت أسعار صرف الدولار استقرارا بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، في حين ارتفعت أسعار صرف العملة الأوروبية (اليورو) و(الإسترليني) أمس.

وفي أكبر بنكين حكوميين، من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي ومصر" سجل سعر صرف الدولار 18.85 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع، وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 18.87 جنيه للشراء و18.93 جنيه للبيع، وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار 18.83 جنيه للشراء و18.94 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية.. مازالت تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية تلقي بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية، حيث ارتفعت أسعار (اليورو) 3 - 7 قروش للشراء والبيع، في البنوك الحكومية والخاصة.. وسجلت العملة الأوروبية في بنكي "الأهلي ومصر" 19.07 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الأوروبية 19.09 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام (اليورو) 19.09 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع.. كما ارتفعت أسعار صرف (الجنيه الإسترليني) 3 - 15 قرشا للشراء والبيع في البنوك الحكومية والخاصة.. وفي بنكي "الأهلي ومصر" سجل سعر (الإسترليني) 22.48 جنيه للشراء و22.65 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل (الجنيه الإسترليني) في البنك التجاري; 50ر22 جنيه للشراء و22.66 جنيه للبيع، وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام (الجنيه الإسترليني) 22.53 جنيه للشراء و22.67 جنيه للبيع.

عربيا، سجل (الريال السعودي) في البنك الأهلي المصري 5.02 جنيه للشراء و5.03 جنيه للبيع.. و(الدينار الكويتي) سجل 58.98 جنيه للشراء و61.48 جنيه للبيع.. و(الدرهم الإماراتي) سجل 5.12 جنيه للشراء و5.14 جنيه للبيع - طبقا للبنك الأهلي.مريكي إلى أنهم لا يحبذون تسريع وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

تراجع حيازة الصين للديون الأمريكية

للمرة الأولى في 12 عامًا، انخفضت حيازات الصين للديون الأمريكية إلى أقل من تريليون دولار وسط سياسة الفدرالي المتشددة المتبعة لرفع معدلات الفائدة.

وانخفضت محفظة الصين من ديون الحكومة الأميركية في مايو إلى 981 مليار دولار وفقًا لبيانات وزارة الخزانة.

التراجعات وصلت منذ شهر أبريل إلى نحو 23 مليار دولار وإلى ما يصل إلى 100 مليار دولار والتي تعادل 9% على أساس سنوي وعليه تتصدر الآن اليابان المركز الأول بالدول الأكثر حيازة للديون الأميركية بمبلغ 1.2 تريليون دولار.

التراجعات في حيازة بكين تتزامن مع رفع الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس منذ بداية العام وذلك من أجل كبح جماح التضخم والذي وصل بالأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1981.

وتسعر الأسواق أن يتجه الفدرالي لرفع معدلات الفائدة خلال الاجتماع القادم بين 75 إلى 100 نقطة أساس

وأظهرت بيانات Refinitiv أن المستثمرين أقدموا على بيع 705 مليون دولار من صناديق السندات الأميركية حتى 15 يوليو بعد صافي عمليات شراء وصلت إلى 2.7 مليار دولار على أساس أسبوعي.