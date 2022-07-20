العبد الكريم: مشاركة السيسي في قمة جدة يعد مكسبا حقيقيا للقضايا العربية

توك شو
الدكتور بندر العبد
الدكتور بندر العبد الكريم،
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قال الدكتور بندر العبد الكريم، عضو المجلس العلمي الطبي بالمملكة، إن نجاح قمة جدة، يؤكد الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في تحقيق الأمن والتنمية في المنطقة والعالم، والتأسيس لعهد من الاستقرار والرخاء في المنطقة.

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لا غنى عن دول المنطقة

وأضاف "العبد الكريم" خلال مداخلة هاتفية مع قناة "mbc" أن قمة جدة أثبتت أنه لا غنى عن الدور البارز لدول المنطقة في القضايا العالمية كافة، أمنيا واقتصاديا، مرورا بالحفاظ على المنطقة خالية من الإرهاب والمليشيات المسلحة ووصولا إلى تحقيق الأستقرار الأمني والغذائي.

القمة مفتاح استقرار لدول المنطقة

وأكد أن القمة الخليجية العربية الأمريكية في جدة تعد ركيزة أساسية ومفتاح استقرار لدول المنطقة العربية، وذلك لأهمية الدور البالغ الذي تقوم به المملكة تجاه دول المنطقة، لافتا إلى أن المكاسب المتوقعة من قمة جدة للأمن والتنمية، ستكون عبارة عن عدة قرارات قوية ستؤثر بشكل قطعي على كافة المناحي السياسية والاقتصادية، والتي ظهرت بشكل شامل في عقدة اتفاقيات سعودية أمريكية، ليعزز موقف الخليج وأمنها.

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مشاركة السيسي مكسبًا للقضايا العربية

وشدد على أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة، يعد مكسبا حقيقيا للقضايا العربية، لافتا إلى أن المشاركة السياسية الفاعلة للرئيس السيسي في القمة كشفت محورية الدور المصري في المنطقة وريادة مصر عالميا.

مصر الأكثر استقرارًا في القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن الموقف المصرى من القضية الفلسطينية كان أكثر ثباتًا ووضوحًا خلال قمة جدة، مشيدًا بحرص مصر على التعاون مع الولايات المتحدة ودول المنطقة لبحث سبل إحياء ودفع عملية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

قمة جدة الارهاب دول المنطقة العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية الولايات المتحدة

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