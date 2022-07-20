حصاد الـ "توك شو".. آخر تطورات الوضع الوبائي في مصر.. وكشف أسباب غلق شاطئ النخيل

شهدت مصرر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها، آخر تطورات الوضع الوبائي في مصر، فضلًا عن تحديث البروتوكول العلاجي خلال أيام، وكشف وزتارة الصحة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا داخل مصر.



كورونا لم تختف و95% من الإصابات بسيطة

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن فيروس كورونا لم يختف أو ينته حتى نقول إنه عاد من جديد. وأضاف "حسني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الثلاثاء: "كورونا لم تختفي ولم تنتهي ولكن زادت في الفترة السابقة وفيه زيادة مجتمعية، وكلن المشاهد والملاحظ أنه لم تزيد شدة الأعراض مع زيادة الإصابات".

وتابع " أكثر من 95% حالات بسيطة ومتوسطة ومتحور من أوميكرون هو السائد حاليًا بين الإصابات، ولم نكن متوقعين زيادة إصابات في فصل الصيف ولكن هذا بسبب هذا المتحور"، مشيرا إلى أن هناك اجتماع حاليًا بين لجنة مكافحة كورونا وخلال أيام سيتم الإعلان عن تحديث البروتوكول بإضافة بعض الأدوية وحذف بعض الأدوية الأخرى، مؤكدا أن اللقاحات تحمي من شدة المرض وشدة الأعراض والوفيات، مستطردًا "وهذا ما يهمنا ولكن لا تقي من الإصابة أو العدوى".

وتابع " علينا العودة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وجزء منها هي تلقي اللقاح وعند الشعور بأي أعراض العزل وعمل المسحة السريعة وطلب الرعاية الطبية المتخصصة".

آخر تطورات الوضع الوبائي في مصر

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن مصر تشهد زيادة في إصابات كورونا خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الفيروس تحور وأصبح أكثر انتشارا، ولكن هذا التحور لم يؤدي غلى حدة في أعراض الإصابة، وهذا بفضل الله.

وتابع "حسني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، ان كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة هم الأولى بالرعاية والأولى بتطبيق الاجراءات الاحترازية من خلال ارتداء الكمامة، وتحقيق التباعد الاجتماعي، والبعد عن الاماكن المزدحمة، والتهوية السلمية، والحصول على اللقاح.

ولفت إلى ان اللقاحات قللت نسبة الوفيات بنسبة 20 مليون شخص حول العالم وفقًا لمنظمة الصحية العالمية، معقبًا: "لازم نتعلم الدرس، ونلتزم بالإجراءات الاحترازية، ومن رحمة ربنا بينا ان كورونا يستجيب للعلاج بصورة جيدة جدَا"

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا داخل مصر

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عن مجموعة من الرسائل الهامة للمواطنين، بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا. وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك ارتفاع في معدلات الإصابة بفيروس كورونا في مصر والعالم، لذا يجب الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، خاصة في أماكن التجمعات.

وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة، المواطنين بضرورة الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، موضحًا أن فاعلية التطعيم ساهمت في تقليل شدة الإصابة وتقليل معدل الوفيات، مؤكدا أن التطعيم يمنع الإصابة بكورونا بنسبة كبيرة، ويمنع الإصابة من بعض المتحورات، ويقلل من معدلات الوفيات.

وناشد الدكتور حسام عبدالغفار، المصريين "كل من مضى على آخر لقاح له، سواء كان تعزيزيًا أو كان كامل اللقاح، 6 أشهر، إذا كان عمره أقل من 60 سنة ولا يعاني من أي أمراض مزمنة، أو نقص في جهازه المناعي، يأخذ جرعة تنشيطية٫ بغض النظر عن رقم الجرعة".

أسباب غلق شاطئ النخيل

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن شاطئ النخيل مغلق للعام الثاني على التوالي وفقًا لقرار من النيابة العامة منذ أحداث الغرق المتتالية التي وقعت في 2020.

وأضاف "الشريف" في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الثلاثاء أن كافة اللافتات الموضوعة على طول الشاطئ تحذر من النزول للشاطئ.

وأشار إلى وجود حالات غرق لبعض المواطنين بالشاطئ بالرغم من إغلاقه نتيجة تسلل بعض المواطنين إلى الشاطئ ليلًا في غياب الخدمات الأمنية عليه.

وتابع " تم إغلاق الشاطئ منذ العام قبل الماضي بسبب كثرة حالات الغرق التي شهدها الشاطئ، وهذا نتيجة لتهالك الحاجز الذي كان يتسبب في حدوث دوامات مائية، وهو ما أدى لغرق المواطنين".

ومن ناحية أخرى أشار إلى أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت أمس من ارتفاع الأمواج ما بين 1.5 و2.5 متر، نتيجة نشاط الرياح.

واستطرد "اتخذنا الإجراءات الاحترازية حيث تم إعلاء الأعلام الحمراء وإذاعة التحذيرات على المواطنين، ومر اليوم بسلام ولم تشهد شواطئ المدينة أي حالات غرق اليوم".