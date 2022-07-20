عاجل.. بيان من أسرة الموسيقار حسن أبو السعود بشأن تصريحات شيرين عبد الوهاب المسيئة للراحل

الفجر الفني
شيرين بصحبة حسن ابو
شيرين بصحبة حسن ابو السعود
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أصدرت أسرة الراحل حسن أبو السعود بيانا للرد على تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب التي أدلت بها مع الإعلامية والتي سخرت فيها من شكلها وقالت «أنا شكلي بقى شبه حسن أبو السعود».

 

وجاء في البيان: "في ميزان الإنسانية إيه قيمة الموهبة إذا اقترنت بالإساءة والأذى؟.. التنمر والسخرية من الناس عيب..بس العار الحقيقي التنمر والسخرية من شخص ميت - ومش حقول شخص واكلين معاه عيش وملح وله فضل علينا..لأن قليل الأصل ممكن يتناسى وينكر ده عادي - لأن الإساءة لشخص ميت مستوى أكثر انحدارًا من الشر والدناءة.


وأضاف : “وقت الحساب..المسيء حيقول لربنا إيه..حيقوله لأ متحاسبنيش إني بتريق على ميت وبجرحه وبجرح محبيه وأسرته، أصل أنا موهوب أو مشهور أو غني؟ لأ متحاسبنيش أصل أنا أحسن فنان في الكون؟؟”


"للأسف المسيء في ابتلاء شديد، مش فاهم إنه عمال يحفر ويوسع في الحفرة لنفسه..
للأسف الشر زايد وقلة الأصل زايدة وقلة الأدب مسكوت عنها، وكمان الأفاقين ماسكين راية دفاع مستديم عن الظلم والإيذاء.
ميزان وبيتملي..ربنا يجعل وجع قلبي ودعائي الليلة دي وليالي قبلها بسبب الإساءة المتكررة والحقد الظاهر في الطاقة والكلام من نصيب أي وكل مُسيء.


واختتم البيان: “كلمة أخيرة.. حسن أبو السعود الله يرحمه شكلًا كان قمر وشخصيةً كان دمه سكر وطيب وكريم ومتواضع ومثقف وبيتكلم 3 لغات أجنبية بطلاقة ولبق وذوق..فمش ممكن حتكوني شبهه في يوم من الأيام”.

 

 

 

أزمة شيرين عبد الوهاب حسن ابو السعود الفنان حسام حبيب

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