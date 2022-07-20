يلا شوت Barca TV مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميامي حصري على قناة برشلونة on live

الفجر الرياضي
بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميامي يواصل نادي برشلونة استعداداته للموسم الجديد بمواجهة قوية ضد نادي إنتر ميامي الأمريكي بث مباشر مباراة برشلونة وانتر ميامي اليوم الودية.


بث مباشر مباراة برشلونة وانتر ميامي

إحتياطي

كان موسم برشلونة الأخير صفريًّا بامتياز، فقد خرج الفريق منه دون حصد أي بطولة بعد البداية الكارثية للموسم تحت قيادة رونالد كومان، والتي أجبرت الإدارة على جلب المدرب الإسباني تشافي هرنانديز من السد القطري لقيادة الفريق.

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موعد مباراة برشلونة وإنتر ميامي الودية يوم الأربعاء 20 يوليو 2022


بدأ الكتلان تحضيرهم للموسم الجديد مباشرةً مع نهاية الموسم الماضي، حيث واجه الفريق نجوم الدوري الأسترالي في مايو الماضي، وذلك قبل الراحة والعودة من جديد للوديات بمواجهة نادي أولوت في يوليو.

 

فريق إنتر ميامي أصبح من أشهر الأندية على مستوى العالم في الفترة الأخيرة، فرئيسه وأحد مالكيه هو نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق ديفيد بيكهام، وقد نجح في استقطاب بعض لاعبي الدوريات الأوروبية قبل نهاية مسيرتهم، وعلى رأسهم غونزالو هيغواين.

 

موعد مباراة برشلونة اليوم

موعد مباراة إنتر ميامي ضد برشلونة الودية التحضيرية للموسم الجديد هو الأربعاء 20 يوليو/ تموز 2022 ميلاديًا، الموافق 21 ذي الحجة 1443 هجريًا.

 

ومن المقرر أن يطلق حكم المباراة صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة.

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موعد مباراة برشلونة وانتر ميامي الودية والقناة الناقلة لها

قناة برشلونة الناقل الحصري لمباراة برشلونة ضد إنتر ميامي

لم تحصل أي قناة عربية أو غيرها في أنحاء العالم على حقوق إذاعة مباراة برشلونة ضد إنتر ميامي، وهو المعتاد في المباريات التحضيرية في السنوات الأخيرة للبلوغرانا.

 


أما القناة الناقلة لمباراة برشلونة اليوم ضد إنتر ميامي الودية الاستعدادية للموسم الجديد، فستكون قناة برشلونة الرسمية؛ لكنها لن تكون متاحة إلّا عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي للنادي “+Barca TV“.

 

قائمة برشلونة قبل مواجهة إنتر ميامي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، أرناو تينياس، إينياكي بينيا.

الدفاع: سيرجينيو ديست، جيرارد بيكيه، جوردي ألبا، سيرجي روبرتو، إريك جارسيا، أليخاندرو بالدي، أندرياس كريستنسن، رونالد أروخو.

 

الوسط: سيرجيو بوسكيتس، بيدري، نيكو جونزاليس، جافي، ميراليم بيانيتش، أليكس كويادو، فرانك كيسيه، بابلو توري، مارك كاسادو، رافينها.

 

الهجوم: عثمان ديمبلي، أنسو فاتي، فيران توريس، بيير إيمريك أوباميانج، ممفيس ديباي، عبد الصمد الزلزولي.

 

مشاهدة  البث المباشر لمباراة برشلونة وإنتر ميامي

لمشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة وإنتر ميامي سيكون عليك التوجه إلى الموقع الرسمي للنادي، وستجد عليه المباراة من خلال “+Barca TV“.

 

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