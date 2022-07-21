وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد سير العمل بمستشفى تمي الأمديد المركزي

قام الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بجولة مرورية تفقد خلالها مستشفى تمي الامديد المركزي للتأكد من سير العمل على النحو الامثل والاطمئنان على حسن سير المنظومة الطبية.

جاء ذلك في اطار المتابعة المستمرة والدورية لمنافذ تقديم الخدمة الطبية.

استهل مكين جولته بتفقد معظم اقسام المستشفى منها مبنى الإستقبال والطوارئ والعناية العامة والاقسام الداخلية والأشعة المقطعية وذلك للاطمئنان على سير العمل والاطمئنان على الخدمات المقدمة للمرضى ومدى التزام وتواجد الفرق الطبية وقام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من تدوين كافة البيانات والإجراءات الطبية والعلاجية للحالات بها.

جولة في مستشفي تمي الامديد

واستأنف الزيارة بتفقد الحضانات وقسم الغسيل الكلوى والمعامل والمطبخ وتفقد أيضا تانك الاكسجين وغرفة الغازات واسطوانات الاكسجين.

جولة في مستشفي تمي الامديد

استطلاع راي المرضى

كما حرص مكين خلال جولته المرورية بالمستشفى على استطلاع راي المرضى والمستفيدين من الخدمات الطبية وشدد مكين على مدير المستشفى بالاهتمام بالمرضى وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

جولة في مستشفي تمي الامديد

واكد مكين أثناء مروره على الصيدليات ومخازن الادوية على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان تقديم الخدمة الطبية اللازمه للمرضى وتابع تطبيق الاجراءات الاحترازيه والوقائية اللازمة والتزام الفرق الطبية بارتداء الواقيات الشخصية.

جولة في مستشفي تمي الامديد

صحة الدقهلية

وأضاف أن مديرية الصحة بالدقهلية وقياداتها وإدارتها الفنية ستسخر كافة إمكانياتها لدعم إدارات المستشفيات والإدارات الصحية والاطقم الطبية والعاملين بها لرفع مستوى الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية متمنيا لجميع الاطقم الطبية دوام التوفيق والنجاح.