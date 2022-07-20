أسعار السمك في الأسواق اليوم الأربعاء 20-7-2022

حدث حراك في أسعار السمك أمس لتستقر في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد ان تراجعت أسعار الكابوريا وسمك الثعابين وارتفع سعر سمك المكرونة، وتزايد الطلب على الأسماك بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك، ونستعرض فيما يلى أخر تحديث لأسعار السمك.

أسعار السمك اليوم:



سعر كابوريا من 75 إلى 165 جنيهًا.

سعر كيلو الثعابين من 60 إلى 230 جنيهًا.

سعر البلطى 35 إلى 45 جنيهًا.

سعر ماكريل 45 إلى 55 جنيهًا.

سعر المكرونة السويسى من 130 إلى 145 جنيها.

سعر المكرونة المجمدة 20 إلى 30 جنيهًا.

سعر السبيط 190 إلى 200 جنيه.

سعر الدنيس من 130 إلي 220 جنيهًا.

سعر القاروص 160 جنيهًا.

سعر البورى 55 إلى 90 جنيهًا.

سعر البرانيس 30 إلى 60 جنيها.

سعر الجمبري وسط 150 جنيهًا للكيلو.

سعر الجمبري كبير 245 جنيهًا للكيلو.

سعر الجمبري جامبو 400 جنيهًا للكيلو.. ثابت.

سعر بياض أملس بلدى من 30 إلى 90 جنيهًا/ثابت.

سعر القراميط 10 إلى 20 جنيها/ثابت.

سعر سمك موسى 90 إلى 130 جنيها/ثابت.

سعر الطوبار 90 جنيهًا.

سعر السالمون 380 جنيهًا للكيلو.

سعر البربوني 120 جنيهًا للكيلو

سعر السيلفر 45 جنيهًا للكيلو.

سعر لوت 100 جنيهًا.

سعر مرجان 65 جنيهًا.

سعر كاليماري بلدي 150 جنيهًا.

سعر كيلو استاكوزا 600 جنيهًا.

وطالب اللواء عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب، وزير الزراعة ورئيس هيئة الثروة السمكية، تقديم إجابات واضحة للرأي العام عن أسباب الزيادة الكبيرة في أسعار الأسماك، خاصة أن الأسرة المصرية تعتمد عليه كوجبة رئيسية.

وقال لاشين، إنه رغم الاجازة البرلمانية إلا أنه سيقدم سؤال الحكومة ممثلة في وزير الزراعة، حول شكاوي عدد كبير من المواطنين في محافظة الشرقية، خاصة في مركز أبو كبير من ارتفاع أسعار السمك، إذ وصل سعر الكيلو البوري 85 جنيها، وهو ما يمثل ضغط كبير على ميزانية المواطن.

وأوضح أن أسعار السمك العادي بلغت أسعارها 50 جنيها للكيلو، مشددا على ضرورة قيام هيئة الثروة السمكية بضخ كميات كبيرة من مختلف أنواع الأسماك ، ليكون المعروض أكثر من الطلب لإحداث توازن في الأسعار.

وأكد ان الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه منصب رئيس الجمهورية، ركز اهتماماته حول توفير السلع الأساسية من خلال تعظيم الموارد، ومن أبرزها الثروة السمكية، فكانت هناك خطط لزيادة الإنتاج والاستثمار فيها، مع توفير فرص عمل للشباب وحل مشاكل الصيادين،وهو ما انعكس بالإيجاب على الثروة السمكية لمصر، والتي شهدت طفرة كبيرة في الفترة الأخيرة،.

وشدد لاشين على ان مصر استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الثروة السمكية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير جميع الإمكانيات اللازمة للصيادين، لتعزيز وزيادة معدل إنتاج الثروة السمكية، بهدف زيادة المخزون السمكي في مصر، واصبحت مصر تنتج أكثر من 2 مليون طن من الأسماك سنويا،مؤكدا الحكومة أعلنت أن حجم إنتاج الأسماك في مصر سيصل لـ3 ملايين طن خلال عام 2030.

وتساءل: كيف حققت مصر بفضل توجيهات الرئيس طفرة كبيرة في توفير الأمن الغذائي وعلى رأسها الأسماك، ولا تستطيع وزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية ضخ كميات إضافية لمواجهة كثرة الطلب؟.

قال محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، خلال لقائه أهالي بحيرة المنزلة والصيادين أن أعمال تطهير بحيرة المنزلة تستهدف فى المقام الأول تحقيق الصالح العام للصيادين، ويعيدها مصدراً أساسيًا للثروة السمكية، لافتاً إلي أن تطوير منظومة العمل يحقق أفضل مستوى لأهالي البحيرة وللعاملين بمهنة الصيد، كما ناقش المحافظ مع المواطنين كافة أعمال التطوير الذى تشهده المحافظة فى كافة القطاعات.

وأكد محافظ بورسعيد أنه لا يدخر جهدا فى تقديم كافة الدعم للصيادين واهالي بحيرة المنزلة طبقا للإمكانيات المتاحة بالمحافظة بما يساهم فى توفير سبل الراحة والأمان لهم، مشيراً الي أن الدولة المصرية تواجه بكل حسم الإهمال والعبث الذى امتدت أيديه لتنال من خيرات وكنوز الثروة السمكية الموجودة بالبحيرات المصرية، فى ظل قيادة حكيمة تُدرك المخاطر وتواجهها .