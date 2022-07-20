أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 20-7-2022 في سوق العبور

استقرت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء بسوق العبور، لتستقر أسعار الطماطم ما بين 1.5 إلى 2.5 جنيه، واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات، واستقر سعر البصل تتراوح بين 1 إلى 2.25 جنيه، وتراجعت أسعار الكوسة لتتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات، واستقر سعر الجزر دون عروش بين 2.5 جنيه إلى 4 جنيهات، واستقرت الفاصولياء لتتراوح بين 5.5 إلى 7 جنيهات، واستقر سعر الباذنجان البلدي يتراوح بين 1.6 إلى 3 جنيهات، واستقر سعر الفلفل الرومي البلدي بين 3 و4 جنيهات، واستقر سعر الفلفل الحامي البلدي ليتراوح بين 2.4 إلى 3.5 جنيه، واستقرت أسعار الملوخية يتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات، واستقر سعر الخيار البلدي يتراوح بين 2 إلى 3 جنيهات، واستقرت أسعار البامية ما يتراوح بين 12 و20 جنيها.

واستقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات، واستقر سعر الليمون البلدي لتتراوح بين 5 إلى 17 جنيها، واستقر سعر العنب البناتي ليتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات، واستقر سعر التفاح المصرى ليتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات، كما استقر سعر التين البرشومي يتراوح بين 15 إلى 20 جنيها، واستقر سعر الكنتالوب ليتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات، واستقر أسعار المانجو البلدي لتتراوح بين 7 إلى 11 جنيه، واستقرت أسعار الخوخ البلدي العريشي لتتراوح بين 4 إلى 10 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم



سعر كيلو الطماطم نحو 6 جنيهات.

سعر كيلو البطاطس نحو 5 جنيهات.

سعر كيلو البصل نحو 3 جنيها

سعر كيلو الكوسة نحو 8 جنيهات.

سعر كيلو الفاصوليا نحو 9 جنيهات.

سعر كيلو الباذنجان البلدي نحو 5 جنيها

سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي نحو 6.5 جنيها

سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي نحو 5.5 جنيها

سعر كيلو الملوخية نحو 7 جنيهات.

سعر كيلو الخيار الصوب نحو 8 جنيهات.

سعر كيلو الخيار البلدي نحو 9 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم



سعر كيلو النبق 13-15 جنيها.

سعر كيلو الموز نحو 8 جنيهات.

سعر كيلو الموز المستورد نحو 30 جنيها.

سعر كيلو الموز بيكو نحو 12 جنيها.

سعر المشمش نحو 15 جنيها.

سعر كيلو الكيوي 20 جنيها.

سعر كيلو الموز المغربي نحو 10 جنيهات.

سعر كيلو البلح الثلاجة نحو 10 جنيها.

سعر كيلو البلح السيوي نحو 25 جنيها.

سعر كيلو الفراولة نحو 7 جنيها.

سعر كيلو التفاح الأمريكي 27 جنيها.

سعر كيلو التفاح جولدن 22 جنيها.

اسعار الخضار والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

وتطرح المجمعات الاستهلاكية الخضار والفاكهة بالأسعار التالية:

- الطماطم بسعر 4 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس 7.25 جنيه.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات.

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.5 جنيه.

‏‎‏‎- الكوسة بـ 10 جنيهات.

‏‎‏‎- الجزر بـ 7 جنيها.

‏‎‏‎- الخيار بـ 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5 جنيه.

‏‎‏‎- الباذنجان العروس 5 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 6.5 جنيها.

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 10 جنيه.

‏‎‏‎- الليمون بـ 15 جنيها

- فاصوليا 15‎ جنيها.

‏- بلح بارحى 34 جنيها.

- بامية 23‎ جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.

‏‎- وورق عنب 19 جنيها.

‏‎‏‎- تفاح احمر إيطالى 30 جنيها.

‏- عنب أحمر 12.5 جنيها.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،إنه لأول مرة تتجاوز الصادرات الزراعية المصرية خلال العام الماضي 2021 حيث بلغت نحو 5 مليون و640 الف و144 طن من المنتجات الزراعية لافتًا إلى أن هذا الرقم لم يتحقق حتى قبل جائحة كورونا.



وأكد القصير أن الدولة المصرية بذلت مجهودا كبيرا من أجل دعم الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة وتطوير منظومة الحجر الزراعي.



واشاد وزير الزراعة بجهود المنتجين والمصدرين والمزارعين المصريين الذين استطاعوا الاهتمام بجودة المحاصيل وتطبيق كافة المواصفات العالمية هذا الرقم القياسي من الصادرات الزراعية رغم ارتباك حركة النقل والتجارة الدولية.