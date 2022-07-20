وزير الإسكان يستعرض المسودة النهائية لكراسة الشروط الموحدة لمشروعات المياه والصرف



عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مساء أمس مع المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وقيادات الجهاز، لاستعراض مشروع (إعداد المواصفات الفنية للأعمال المدنية والكهروميكانيكية، وكراسة الشروط العامة الموحدة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالجهاز التنفيذى "المستندات الموحدة")، والذى أعده الجهاز التنفيذى، وتمت دراسته مع مختلف الجهات ذات الصلة بالوزارة، للوصول إلى المسودة النهائية المُتفق عليها من جميع الجهات، وذلك بحضور استشارى المشروع.



ووجه وزير الإسكان، بعقد اجتماع مع الجهات ذات الصلة بوزارة الإسكان (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى – جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء)، من أجل استعراض النسخة النهائية للمشروع، وإطلاقه، وتعميمه على جميع جهات قطاع المرافق بالوزارة، والبدء فى تطبيقه، مشيدًا بالجهد الذى بذله الجهاز التنفيذى فى إعداد هذا المشروع "المستندات الموحدة"، الذى سيحقق مزيدًا من التحكم فى مستوى الجودة فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.



وأوضح المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، أن المشروع يهدف لاختصار وقت المراجعة والاعتماد وتسهيل أعمال الطرح، وتجنب التضارب بين مستندات المشروع المختلفة، وتقليل فرص وجود أوامر تغيير إلا فى الضرورة القصوى، ودفع الشركات المتقدمة للمناقصات لدراسة المواصفات الفنية لضمان التسعير العادل، وتحليل لمشاكل التنفيذ والتغلب عليها، وتحويل معظم البنود المحملة إلى بنود منفصلة لضبط الأسعار وجودة التنفيذ.

معالجة مياه الصرف الصحي

أكد الدكتور فوزي أبو دنيا، المدير السابق لمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، أن هناك عجز في المياه في مصر، والمياه التي يتم توفيرها في مصر 75 مليار متر مكعب تذهب منها 15 مليار متر في الصرف الصحي، لافتا إلى أن مصر بدأت تستفيد من هذه المياه المهدرة في الصرف خلال الفترة الأخيرة وهذا أمر جيد.

وأضاف الدكتور فوزي أبو دنيا، أن معالجة الـ15 مليار متر مكعب من المياه التي تذهب في الصرف الصحي من خلال المعالجة الثلاثية تدخل في الزراعة، وهذا يؤدي إلى زراعة 2 مليون فدان.

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وتابع: "هناك متغيرات حصلت فى الريف المصري وهذه تغيرات مجتمعية في الريف المصري مما أدى إلى تقليص حجم الثروة الحيوانية، كما أن العائدات من الزراعة أصبحت أقل من العائدات اللي بتخرج من الصناعة مما يؤدي إلى هجر الفلاح للزراعة فى مصر".

وأوضح المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، الانتهاء من تحويلات الخطوط المتعارضة مع محاور وكبارى مصر الجديدة بتكلفة 553 مليون جنيه، وتحويلات الخطوط المتعارضة مع تطوير محاور وطرق شرق القاهرة بتكلفة 109 ملايين و300 ألف جنيه، وتحويلات خطوط المياه المتعارضة مع محاور وشوارع وكبارى مدينة نصر بتكلفة 245 مليونا و800 ألف جنيه، وتحويلات خطوط المياه المتعارضة مع محورى مسطرد وعدلى منصور بتكلفة 349 مليونا و8 ألف جنيه.

وأضاف الشيمي، أنه تم الانتهاء من تحويلات خطوط المياه المتعارضة مع محور جيهان السادات بتكلفة 102 مليون و500 ألف جنيه، وتحويلات خطوط المياه المتعارضة مع كبارى الدائرى الأوسطى بحلوان بتكلفة 160 مليون جنيه، وتحويلات خطوط المياه المتعارضة مع تطوير محور ترعة الطوارئ بمنطقة مدينة السلام بتكلفة 116 مليون جنيه، وتحويلات خطوط المياه المتعارضة مع مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى بتكلفة 65 مليون جنيه، وتحويلات خطوط المياه المتعارضة مع محور المترو الجديد بتكلفة 59 مليون و200 ألف جنيه، والانتهاء من تحويلات خطوط المياه المتعارضة مع محور شينزو آبي بمدينة نصر بتكلفة 84 مليونا و700 ألف جنيه، وتحويلات خطوط المياه المتعارضة مع محور حسب الله الكفراوى بزهراء المعادى بتكلفة 52 مليونا و500 ألف جنيه، وتحويلات خطوط المياه المتعرضة مع امتداد محور جوزيف تيتو بالهايكستب بتكلفة 8 ملايين و200 ألف جنيه، وتحويلات خطوط المياه المتعارضة مع توسعات طريق السويس بتكلفة 51 مليون جنيه.

وأوضح أنه تم تنفيذ تحويلات الخطوط المتعارضة مع محور مؤسسة الزكاة بمنطق المرج بتكلفة 38 مليونا و200 ألف جنيه، وتحويلات خطوط المياه المتعارضة مع تطوير محور التروللى بمنطقة المرج بتكلفة 86 مليونا جنيه، وتحويلات خطوط المياه المتعارضة مع تطوير كوبري محمد نجيب بمنطقة المرج بتكلفة 2 مليون و800 ألف جنيه.