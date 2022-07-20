أسعار الدولار أمام الجنيه فى التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء 20-7-2022

الاقتصاد
أسعار الدولار
أسعار الدولار
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حافظت أسعار الدولار على استقرارها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية بالبنوك اليوم الأربعاء، لتتداول أسعار الدولار بين نطاق 18.86 - 18.90 جنيه للشراء و18.94 - 18.96 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في بنك كريدى اجريكول مصر، حيث سجل 18.89 جنيه، وأعلى مستوى للبيع كان في البنك التجاري الدولي والعربي الأفريقي وبنك قناة السويس 18.96جنيه.

وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية الماضية، حيث أصبح الدولار بالقرب من ملامسته حاجز 19 جنيها، ليسجل في البنك الأهلي وبنك مصر،  18.88 جنيه للشراء و18.94 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس والتنمية الصناعية سجل الدولار 18.86 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل الدولار 18.88 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع، وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 18.90 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الأفريقي (واتش أس بي سي) سجل الدولار 18.86 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع.. وكريدى أجريكول سجل الدولار 18.89 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي المصري يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار 18.86 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار في البنوك


سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
18.87 جنيه للشراء.
 
18.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
18.88 جنيه للشراء.

18.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
18.88 جنيه للشراء.

18.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
18.86 جنيه للشراء.

18.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
18.90 جنيه للشراء.

18.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.91 جنيه للشراء.

18.96 جنيه للبيع.

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أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 20-7-2022

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أسعار الدولار بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 19 يوليو في البنوك المصرية

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أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 19-7-2022

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عاجل.. أسعار الدولار تواصل الارتفاع في ختام التعاملات اليوم الإثنين 18-7-2022


أسعار العملات في البنوك المصرية

سجلت أسعار صرف الدولار استقرارا في مستهل تعاملات اليوم  بالبنوك لتصبح أسعار الدولار بين نطاق 18.86 - 18.90 جنيه للشراء و18.94 - 18.96 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في بنك كريدى اجريكول مصر، حيث سجل 18.89 جنيه، وأعلى مستوى للبيع كان في البنك التجاري الدولي والعربي الأفريقي وبنك قناة السويس 18.96جنيه.

وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية الماضية، حيث أصبح الدولار بالقرب من ملامسته حاجز 19 جنيها، وفي أكبر بنكين حكوميين، من حيث الأصول والتعاملات - الأهلي ومصر، سجل سعر صرف الدولار 18.88 جنيه للشراء و18.94 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس والتنمية الصناعية سجل الدولار 18.86 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل الدولار 18.88 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 18.90 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الأفريقي (واتش أس بي سي) سجل الدولار 18.86 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع.. وكريدى أجريكول سجل الدولار 18.89 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي المصري يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار 18.86 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع.


وعلى صعيد العملات الرئيسية،ارتفعت أسعار (اليورو) 18 - 20 قرشا شراء وبيع، في البنوك الحكومية والخاصة، وسجلت العملة الأوروبية في بنكي الأهلي ومصر 19.30جنيه للشراء و19.40 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس والتنمية الصناعية سجل (اليورو) 19.28 جنيه للشراء و19.43 جنيه للبيع.

وفي المصرف المتحد سجل اليورو 19.30 جنيه للشراء و19.43 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الأوروبية 19.32جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع.. وسجل اليورو في العربي الأفريقي 19.28 جنيه للشراء و19.43 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي المصري، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام اليورو 19.33 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع.


كما ارتفعت أسعار صرف الجنيه الإسترليني 14 - 17 قرشا شراء وبيع في البنوك الحكومية والخاصة، وفي بنكي الأهلي ومصر سجل سعر الإسترليني 22.63 جنيه للشراء و22.79 جنيه للبيع جنيه، وفي بنك قناة السويس والتنمية الصناعية سجل الاسترليني 22.61 جنيه للشراء و22.82 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الجنيه الإسترليني في البنك التجاري ليصبح 22.66 جنيه للشراء و22.82 جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي، واتش اس بي سي سجل الاسترليني 22.61 جنيه للشراء و22.82 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الإسترليني 22.67 جنيه للشراء و22.81 جنيه للبيع.

عربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 5.03 جنيه للشراء و5.04 جنيه للبيع.. والدينار الكويتي سجل 59.11 جنيه للشراء و61.65 جنيه للبيع.. والدرهم الإماراتي سجل 5.13 جنيه للشراء و5.15 جنيه للبيع - طبقا للبنك الأهلي.

 

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