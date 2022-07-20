أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 20-7-2022

حافظت أسعار الدواجن والبيض على الاستقرار فى سعر البيع بالمزارع وكذلك للمستهلك، وبلغت أسعار الكيلو مستويات تراوحت من 32-33 جنيهًا تسليم أرض المزرعة حسب ما صرح به سامح السيد رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية بالجيزة، ويصل سعر الكيلو للمستهلك حوالى 37 جنيها وأقصى سعر 40 جنيها، ويختلف سعر الكيلو من منطقة إلى أخرى.

أسعار الدواجن

تراوح سعر الأوراك اليوم بين 48 و52 جنيهًا.

و بلغ سعر كيلو الدبابيس بين 45 و48 جنيهًا.

وصل سعر الكبدة والقوانص بين 45 و50 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الصدور بالعظم نحو 58 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر الكيلو من البانيه اليوم بين 90 و100 جنيه.

تراوح سعر الأجنحة ما بين 28 و35 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الأجنحة بين 28 و35 جنيهًا.

بلغ كيلو الأوراك اليوم نحو 48 جنيهًا.

سعر الدبابيس 45 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 44 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ البلدي نحو 55 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو البانيه بين 90 و95 جنيهًا.

سعر كيلو الأبيض 33 جنيها للكيلو بالمزرعة.

سعر الساسو فى المزرعة 47 جنيها للكيلو.

كتكوت أبيض يسجل سعر 6 جنيهات إلى 6.25 جنيه.

كتكوت ساسو 4.25 إلى 4.50 جنيه للكيلو.

أمهات بيضاء 28 جنيها.

أسعار البيض

سجل سعر طبق البيض الأحمر 67 جنيهًا بالمزرعة، ويصل السعر للمستهلك 70 جنيهًا حسب المنطقة.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض بالمزرعة نحو 64 جنيهًا في المزرعة، في حين يتراوح سعره للمستهلك 68 جنيهًا.



أما سعر طبق البيض البلدي في المزرعة بلغ نحو 70 جنيهًا ويباع بسعر 75 جنيهًا للمستهلك حسب المنطقه.



جدير بالذكر، أن مصر حقّقت طفرة كبيرة في صناعة الدواجن ونجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بنسبة اكتفاء ذاتي 100% والذي يصل لنحو 14 مليار بيضة سنويًا، بإجمالي إستثمارات في صناعة الدواجن نحو 100 مليار جنيه، بعدد ما بين 50 إلى 60 ألف منشأة ويعمل بها نحو 3 ملايين عامل إلا أن أسعار البيض مرتفعة.



ومن جانبه قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أسعار البيض مرتبطة بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وأسعار الوقود والشحن التي تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية لافتًا إلى أن مصر تستورد أكثر من 80% من الذرة وفول الصويا المستخدمة فى صناعة علف الدواجن والحيوانات من أوكرانيا والبرازيل وأمريكا والأرجنتين.



وأوضح الدكتور عبدالعزيز السيد أن مصر تنتج نحو 1.6 مليار طائر سنويا وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 100% ولايوجد اي دجاج مستورد حاليًا بالاسواق لافتًا إلى أن صناعة الدواجن المحلية من الصناعات كثيفة العمالة حيث يعمل بها ما يقارب من 3 مليون عامل ويصل حجم الاستثمارات فيها لنحو 100 مليار جنيه.



وطالب رئيس شعبة الإنتاج الداجنى بالغرفة التجارية بضرورة استنباط أصناف من تقاوى الذرة التى تعطى انتاجية أكثر من 5 طن للفدان بجانب التوسع فى زراعة محصولى الذرة الصفراء وفول الصويا وفى هذه الحالة من المؤكد أن الأسعار ستنخفض بمعدلات كبيرة بجانب تحقيق هامش ربح للمربين فى حالة توفير منتجات اعلاف محلية.

سعر كارتونة البيض



ووصل سعركرتونة البيض الأبيض "30 بيضة" 65 الى67 جنيهًا.

كرتونة البيض الأحمر "30 بيضة": 68 إلى 68 جنيهًا.

كرتونة البيض البلدي "30 بيضة": 72 إلى 74جنيهًا.

أسباب ارتفاع أسعار البيض

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن هناك تحرك في أسعار البيض بالزيادة، لكن ذلك بسبب ارتفاع أسعار الحبوب والأعلاف بزيادة وصلت من 120 إلى 130 %، مشيرًا إلى أن أسعار طبق البيض بالمزرعة 63 جنيهًا وسعره بالمحال التجارية يرتفع بنحو 15%.

وأضاف أن زيادة أسعار البيض سببه انتهاء الموسم الدراسي وزيادة الطلب نتيجة المصايف والإجازات، موضحًا أن أسعار البيض في المحال التجارية من 70 إلى 77 وتصل إلى 80 جنيه في بعض الأماكن.

وتابع، أن هناك حل يمكن التوفير فيه بنحو 15 إلى 20 % عن طريق التسويق الموازني حيث تقدم الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بطلب لمجلس الوزراء لتوفير 200 منفذ لتسويق بيض المائدة، وهذا من شأنه أن يوفر نحو 15 جنيهًا في سعر الكرتونة.

وأردف، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن التكلفة مرتفعة بسبب سلاسل الامداد وتكاليف البورصة الدولية وارتفاع أسعار الحبوب، ومن ثم غير وارد انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الربح في الطبق البيض يتراوح بين 2 و3 جنيه، وهذه نسبة معقولة، والعمل على تقليل حلقات التداول يوفر من 15 إلى 20 جنيه في طبق البيض الواحد.