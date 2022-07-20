أزمات الراحل حسن أبو السعود مع شيرين عبدالوهاب بعد تنمرها عليه

تصدر الموسيقار الراحل حسن أبو السعود اليوم الأربعاء الموافق 20 يوليو 2022 تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما ذكرته المطربة شيرين عبدالوهاب في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" بتنمر لاحظه الجميع.

شيرين تتنمر على حسن أبو السعود

وتفاجأت أسرة الراحل حسن أبو السعود ومحبيه من سخرية شيرين عبد الوهاب عليه، خلال مع الإعلامية لميس الحديدي فى برنامجها "كلمة الأخيرة" المذاع عبر "أون".

وتنمرت شيرين عبدالوهاب على حسن أبو السعود عندما قالت، إن طليقها السابق حسام حبيب تسبب في تغير شكلها من البدر قبل الزواج منه إلى تشبهها بالموسيقار الراحل حسن أبو السعود حيث قالت: "كنت شبه البدر.. بقيت شبه حسن أبو السعود بعد ما عرفته".

حسن أبو السعود وشيرين عبدالوهاب

وأحدثت شيرين عبد الوهاب حالة من الغضب الكبير من قبل جماهير الموسيقار حسن أبو السعود بعد مداخلتها، حيث شبهت نفسها بعد زيادة وزنها وتغير شكلها بالراحل حسن أبو السعود ما اعتبره البعض تنمرا صريحا، وإساءة لفنان كبير ونقيب الموسيقيين السابق.

أزمات ارتبط اسم شرين بالموسيقار حسن أبو السعود

وتوجد العديد من الأزمات التي اشتعلت بين حسن أبو السعود وشيرين عبدالوهاب، والتي عرفها الكثيرون وشهدت إثارة وسخونة كبيرة.

أزمات الراحل حسن أبو السعود وشيرين عبدالوهاب

بدأت ازمات حسن أبو السعود وشيرين عندما انضمت إلى روتانا في عام 2004 حيث تقدم المنتج نصر محروس بشكوى ضدهاإلى النقابة، اتهمها بمخالفة بنود تعاقدها معه، واتهمها الموسيقار والنقيب الراحل حسن أبو السعود بعدم الالتزام بتعاقداتها والتهرب من تسديد مستحقات النقابة التي بلغت أكثر من 250 ألف جنيه.

واتهمت شيرين حسن أبو السعود وقتها بأنه يريد الحصول على مبالغ مالية لنفسه بعيدا عن النقابة، ما أثار غضبه، وقرر إيقافها عن العمل، قبل تدخل الفنان هاني شاكر للصلح بينهما، وأقامت شيرين عبدالوهاب حفلا كبيرا خصصت إيراداته لنقابة الموسيقيين التي كان يترأسها أبو السعود.

تجددت خلافات حسن أبو السعود وشيرين في 2006 بعد صدور قرار بمنع شيرين عبدالوهاب من الغناء في الحفلات العامة أو الأندية والملاهي الليلية، وحظر صدور أية ألبومات جديدة لها، قبل أن يفاجئ بنجاحها فى الحصول علي 10 تصاريح بالغناء من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، وكان القرار بموافقة جميع الأعضاء.

وتحدت شيرين عبدالوهاب الموسيقار الراحل حسن أبو السعود وأعلنت نيتها الترشح لانتخابات نقابة الموسيقيين وقتها معتمدة على شعبيتها الكبيرة في ذلك الوقت.

خلاف شيرين وحسن أبو السعود

وعادت شيرين عبد الوهاب لتشعل خلافاتها مع الراحل حسن أبو السعود بتصريحها "المتنمر" ما جعله في صدارة محركات البحث، وخاصة بعد إصدار بيان رسمي من قبل أسرته للرد على شيرين.

أسرة حسن أبو السعود

وردت أسرة الموسيقار الراحل حسن أبو السعود على شيرين عبدالوهاب ببيان قالت فيه:"

وهي الجملة التى أغضبت أسرة حسن أبو السعود وقرروا إصدار بيان رسمي للرد عليها جاء فيه: "ميزان الإنسانية إيه قيمة الموهبة إذا اقترنت بالإساءة والأذى؟، التنمر والسخرية من الناس عيب.. بس العار الحقيقي التنمر والسخرية من شخص ميت ومش حقول شخص واكلين معاه عيش وملح وله فضل علينا".

وأضافت أسرة حسن أبو السعود في بيانها: "قليل الأصل ممكن يتناسى وينكر ده عادي - لأن الإساءة لشخص ميت مستوى أكثر انحدارًا من الشر والدناءة، وقت الحساب.. المُسيء هيقول لربنا إيه.. هيقوله لأ متحاسبنيش إني بتريق على ميت وبجرحه وبجرح محبيه وأسرته، أصل أنا موهوب أو مشهور أو غني؟ لأ متحاسبنيش أصل أنا أحسن فنان في الكون".

ويعتبر حسن أبو السعود من أكثر الموسيقيين الذين برعوا في تقديم العديد من الأعمال الناجحة والتي ارتبطت بأذهان الناس ومسامعهم لسنوات طويلة خلال الفترات الأخيرة كما تقلد العديد من المناصب داخل نقابة المهن الموسيقية.

وترصد بوابة الفجر أبرز أعمال الراحل حسن أبو السعود في السطور التالية:

قدم الراحل حسن أبو السعود الموسيقى التصويرية لعدد من المسلسلات ومنها بكيزة وزغلول وسوق الخضار ونحن لا نزع الشوك والعطار والسبع بنات، إلى جانب المسلسل الكبير "لن أعيش في جلباب أبي" الذي قام ببطولته الراحل نور الشريف.

وتوجد العديد من الأعمال السينمائية التي شارك حسن أبو السعود في تقديم الموسيقى التصويرية لها مثل "بطل من ورق" وجري الوحوش" وحنفي الأبهة وفيلم العار الذي نال جائزة أفضل موسيقى تصويرية، إضافة إلى الكيف.

ألحان حسن أبو السعود التي لا تنسى

لحن الموسيقار حسن أبو السعود العديد من الأغاني لكبار المطربين وعلى رأسهم أحمد عدوية الذي لحن له أفضل أغانيه "بنت السلطان" وكذلك أشهر أغاني الفنان هاني شاكر "لو بتحب" وغيرها.

مناصب شغلها حسن أبو السعود

شغل الموسيقار الراحل حسن أبو السعود العديد من المناصب المهمة داخل نقابة المهن الموسيقية وتدرج بها حيث وصل لمنصب نقيب الموسيقيين وظل به حتى غاب عن عالمنا في عام 2007.