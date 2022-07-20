للحفاظ على سعره عند 5 قروش.. "التموين" تدخل تعديلات على مواصفات الخبز المدعم

أدخلت وزارة التموين للمرة الثانية خلال عامين تعديلات على مواصفات الخبز المدعم الذي يتم صرفه للمواطنين بزيادة نسبة الردة، من أجل الحفاظ على استقرار سعر الرغيف عند 5 قروش للمواطنين، بالرغم من ارتفاع أسعار القمح عالميا إلى مستويات قياسية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

التموين ترفع نسبة الردة:

واصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرار في 15 يونيو الماضي بتعديل نسبة الدقيق المستخرج لتكون 87.5% بدلا من 82% في السابق، ليصبح الدقيق 87.5% هو المستخدم في إنتاج الدقيق المدعم على أن يبدأ تنفيذ القرار من أول شهر يوليو الجاري.

القرار يحقق وفر 5% في كميات الدقيق المستخدمة:

وقال مجدي الوايلي عضو شعبة الحبوب باتحاد الصناعات، إن قرار وزارة التموين بالاعتماد على دقيق 87.5% يستهدف زيادة نسبة الردة وتقليل كميات الدقيق.

وتابع الويلي، إن القرار سوف يحقق وفر لوزارة التموين بنسبة 5% من كميات الدقيق التي تستخدمها في إنتاج الخبز المدعم، ما يحافظ على الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من القمح، ويقلل من معدلات استيراد القمح في التوقيت الحالي الذي تشهد فيه الأسعار ارتفاعات قياسية ما يضغط على الموازنة العامة للدولة.

وكانت وزارة التموين أعلنت أمس إلغاء مناقصة دولية عالمية لشراء القمح من 5 منشأ جديد 5 مناشئ هي الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا، والأرجنتين والبرازيل، لفترات شحن مختلفة على مدار أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، ولكنها عادت وألغت المناقصة بسبب ارتفاع الأسعار المقدمة.

وتستهدف وزارة الزراعة هذا العام حصاد 10 ملايين طن من القمح المحلي بعدما بلغت المساحات المزروعة نحو 3.65 مليون فدان، ورفعت سعر اردب القمح إلى 820 جنيه للاردب لتشجيع الفلاحين على شرائه.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير التموين الدكتور علي المصيلحي في مايو الماضي فإن الاحتياطي القمح الاستراتيجي للبلاد يكفي 4.5 شهر، مؤكد أن الاحتياطي من القمح مع إجمالي الكميات المستهدف حصدها هذا العام من محصول القمح المحلي، لن تجعل مصر تلجأ للاستيراد من الأسواق العالمية حتى نهاية العام.

ويبلغ سعر طن القمح الذي ينتج منه دقيق 87% نحو 6 آلاف جنيه، مقارنة 8 الالاف جنيه للأنواع الأخرى.

هل يؤثر القرار على جودة الخبز المدعم:

وقال عطية حماد رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن قرار باستخدام الدقيق 87% لن يؤثر على جودة الخبز المدعم المنتج، مشيرا إلى ان هذه النوعية من الدقيق كانت تستخدم في السابق لإنتاج الخبز المدعم.

وأكد حماد خلال تصريحات لـ “الفجر”، أن رفع نسبة الردة في الدقيق ليس له أي تأثير على صحة الإنسان، مشيرا إلى أن وزارة التموين تستهدف من تلك القرارات عدم رفع سعر رغيف الخبز المدعم على المواطنين.

ارتفاع تكاليف إنتاج الخبز المدعم:

وجاء قرار وزارة التموين في الوقت التي تشهد فيها تكاليف إنتاج رغيف الخبز المدعم زيادة بسبب ارتفاع اسعار القمح عالميا حتى وصلت إلى 90 قرشا، من 65 قرشا قبل زيادة الاسعار.

ومن المتوقع ان تشهد اسعار تكلفة الخبز المدعم زيادة بعد ارتفاع اسعار السولار بقيمة 50 قرشا، ولكن تحملت وزارة التموين قيمة الزيادة عن اصحاب المخابز حتى يستمر صرف رغيف الخبز على بطاقات التموين عند 5 قروش للمواطن.

وبلغ إجمالي قيمة الدعم التمويني للسلع والخبز في موازنة عام 2022-2023 حو 90 مليار جنيه بزيادة 2 مليار جنيه عن العام المالي الماضي.

التموين تخفض وزن رغيف الخبز:

وليس تلك أول إجراءات يتم ادخلها لتهديد مواصفات إنتاج رغيف الخبز المدعم، حيث سبق وأن أصدرت الوزارة قرار في أغسطس الماضي، خفضت فيه وزن رغيف الخبز المدعم من 110 جرام إلى 90 جرام؛ لترتفع عدد الأرغفة التى ينتجها الجوال زنة 100 كجم إلى 1450 رغيف، مع ارتفاع تكاليف إنتاج الرغيف.