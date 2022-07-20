كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تنظم زيارة علمية إلى قناة السويس

الاقتصاد
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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نظمت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، زيارة علمية إلى قناة السويس، بمشاركة الدكتور محمود السعيد عميد الكلية، والدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن الأسبق، ووفد من طلاب وأساتذة الكلية، وكان في استقبالهم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء خالد العزازي مستشار رئيس الهيئة.


وأشاد الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بحفاوة الاستقبال، وحجم العمل والإنجاز الذي تشهده الهيئة وشهده أبناء الكلية في زيارة تاريخية ستظل راسخة في وجدانهم لحجم ومكانة الإنجازات المحققة وحجم العمل المباشر وكذلك ما تمت مشاهدته من فيديوهات توثق إنجازات الهيئة خلال الفترات المختلفة، فضلًا عن اللقاء الهام الذي جمع وفد الكلية بالسيد رئيس الهيئة. 


ووجه السعيد، الشكر للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على الدور الحيوي الذي يقوم به في قيادة صرح عملاق وشريان من شرايين الاقتصاد المصري، الممثل في هيئة قناة السويس وما يتبعها من مؤسسات، كما ثمن حرص سيادته على استقبال أبناء الكلية من الطلاب والأساتذة  والحديث معهم حول طبيعة عمل القناة ورؤيته الاستراتيجية والاستشرافية لمستقبل هذا الشريان الحيوي الهام.


وجدد عميد الكلية الدعوة لطلاب وخريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بضرورة الاستمرار في البحث من أجل التثقيف والتسلح بالمعلومات وبالمعرفة التي تمثل القوة الحقيقية المميزة لطلاب وخريجي الكلية، مؤكدًا أهمية مواكبة ومتابعة التغيرات التي تحدث في أرض الواقع على الصعيدين المحلي والعالمي، ليبقى طلاب وخريجي الكلية حاضرين، مطلعين على ما يحدث، مدركين لمجرياته، جاهزين للفرص، وقادرين على تحمل المسؤوليات.

 

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قناة السويس حقق أعلى عائد في تاريخها

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يستعرض الطفرة التي شهدتها قناة السويس خلال 2021/2022؛ حيث شهدت إيرادات القناة ارتفاعًا بنسبة 20.7% لتسجل نحو 7 مليارات دولار وذلك مقارنة بنحو 5.8 مليارات دولار في 2020/2021.

- كما شهد عدد السفن العابرة لقناة السويس خلال 2021/2022 ارتفاعًا بنسبة 15.7% مسجلة بذلك نحو 22 ألف سفينة وذلك مقارنة بـ 19 ألف سفينة في 2020/2021، كما شهدت الحمولة الصافية العابرة للقناة ارتفاعًا بنحو 10.9% لتصل إلى 1.32 مليار طن في 2021/2022 وذلك مقارنة بنحو 1.19 مليار طن في 2020/2021.

 

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، إن قناة السويس حققت أعلى عائد في تاريخها خلال عام 2021/2022، فيما أكدت خبيرة اقتصادية بالمركز لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن ذلك جاء نتيجة "التطورات الكبيرة" التي شهدها هذا الممر الملاحي المصري العالمي.

وبحسب تقرير صادر، الثلاثاء، عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري، فقد "شهدت إيرادات قناة السويس ارتفاعا بنسبة 20.7 بالمئة، لتسجل نحو 7 مليارات دولار، وذلك مقارنة بنحو 5.8 مليارات دولار في 2020/2021".

وأضاف التقرير الحكومي أن "عدد السفن العابرة لقناة السويس خلال 2021/2022 شهد ارتفاعا بنسبة 15.7 بالمئة، مسجلة بذلك نحو 22 ألف سفينة، وذلك مقارنة بـ19 ألف سفينة في 2020/2021".

كما شهدت الحمولة الصافية العابرة للقناة ارتفاعا بنحو 10.9 بالمئة، لتصل إلى 1.32 مليار طن في 2021/2022، وذلك مقارنة بنحو 1.19 مليار طن في 2020/2021".
 

من جانبها، قالت الخبيرة الاقتصادية في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، غادة زكي، إن "ما حققته قناة السويس جاء بفضل التطورات الكبيرة التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة، والاهتمام من الدولة بأعمال التوسعة والتطوير "ز

وأشارت إلى أن "أحد أبرز أعمال التطوير، كان افتتاح قناة السويس الجديدة، مما ساعد على زيادة القدرة الاستيعابية لعدد السفن العابرة بالقناة".

وأضافت أن قناة السويس واحدة من أهم مصادر الدخل للاقتصاد المصري، وهي مصدر مهم للنقد الأجنبي لمصر، كما أنها بمثابة شريان حياة للاقتصاد العالمي. إن عملية التطوير التي شهدتها القناة بالإضافة إلى الامتيازات التي توفرها للعملاء، جعلتها مقصدا مهما للشركات العالمية.

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