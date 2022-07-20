هل حقق بوتين أهدافه في أوكرانيا.. وما هي شروطه لتحقيق السلام؟ (تقرير)

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، أن روسيا ستحقق جميع أهدافهاوستنتصر في أوكرانيا واستمرار عملياتها العسكرية التي بدأتها في 24 من فبراير الماضي.

موسكو تركز على تطوير الكنولوجيا

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، يوم الاثنين، إن موسكو تركز على تطوير التكنولوجيا الخاصة بها ودعم الشركات سريعة النمو، مؤكدًا أن الدول التي فرضت عقوبات على روسيا "لن ترجع موسكو عن طريق التنمية".

شروط اتفاق سلام مستقبلي مع كييف

وقد حددت روسيا ثلاثة أهداف لغزو أوكرانيا وتحقيق السلام في المنطقة، الحياد الأوكراني الرسمي، والاعتراف بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم، والاعتراف باستقلال المناطق الانفصالية الموالية لروسيا في لوهانسك ودونتسك.

موقف أوكرانيا من الشروط

وأشارت مصادر، إلى أن حكومة أوكرانيا أن أوكرانيا لن تقبل الحياد الأوكراني هو أيضا غاية حكيمة إذا قدمت التسوية السلمية التفاوضية ضمانات أمنية كافية. إن الحياد من شأنه أن يساعد على الإبقاء على الفصل بين الناتو وروسيا ــ وهذا أمر إيجابي لجميع الأطراف والعالم.

روسيا تصعد من تحركاتها في أوكرانيا

كثفت روسيا تحركاتها العسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي، ففي شرق البلاد أطلقت روسيا وابلا من الصواريخ على خاركيف، وفي الجنوب أطلق أكثر من 50 صاروخا روسيا من طراز غراد على مدينة نيكوبول المطلة على نهر دنيبرو.

أولويات روسيا

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، وجه الوزير سيرجي شويجو، الجيش لأن تكون أولويته هي تدمير الصواريخ وقذائف المدفعية الأوكرانية بعيدة المدى. اقرأ أكثر...

انتقاد الغرب

انتقد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، الغرب باستمرار منذ أن أن بدأت روسيا عمليات عسكرية في أوكرانيا المجاورة في 24 من فبراير الماضي.