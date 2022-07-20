بدء إنشاء مجمع ورش بالمنطقة الصناعية لنقلها من المناطق السكنية بمدينة العبور

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، عن البدء في مشروع إنشاء الورش الرئيسية وتنفيذ مجمع ورش حرفية متكامل بالقطعة رقم 1 بلوك (١٢٠١٩) بالامتداد الشمالي بالمنطقة الصناعية الأولى بمساحة ( ٨٧٢٧ م٢)، مشيرًا إلى أنه سيتم نقل جميع الورش من المناطق السكنية بالمدينة للقضاء على الظواهر السلبية والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة العبور.



وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور، أن المشروع سيتكون من 5 عنابر بمساحات مختلفة تبدأ من (٤٣٥م٢) إلى (٧٨٦م٢) ويشمل المشروع أيضًا مبنى خدميا ومحال تجارية بارتفاع دورين بمساحة (١٨٧م٢)، وذلك بخلاف غرف الأمن والحراسة.



وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطى، إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بنحو 28 مليونا و500 ألف جنيه، وبالفعل تم استلام الموقع وعمل الجسَّات الأرضية ورفع المخلفات، وجارٍ البدء في أعمال الحفر وتنسيق الموقع العام للمشروع.

مشروع كراسة الشروط الموحدة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مساء أمس مع المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وقيادات الجهاز، لاستعراض مشروع (إعداد المواصفات الفنية للأعمال المدنية والكهروميكانيكية، وكراسة الشروط العامة الموحدة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالجهاز التنفيذى "المستندات الموحدة")، والذى أعده الجهاز التنفيذى، وتمت دراسته مع مختلف الجهات ذات الصلة بالوزارة، للوصول إلى المسودة النهائية المُتفق عليها من جميع الجهات، وذلك بحضور استشارى المشروع.

ووجه وزير الإسكان، بعقد اجتماع مع الجهات ذات الصلة بوزارة الإسكان (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى – جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء)، من أجل استعراض النسخة النهائية للمشروع، وإطلاقه، وتعميمه على جميع جهات قطاع المرافق بالوزارة، والبدء فى تطبيقه، مشيدًا بالجهد الذى بذله الجهاز التنفيذى فى إعداد هذا المشروع "المستندات الموحدة"، الذى سيحقق مزيدًا من التحكم فى مستوى الجودة فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

وفتحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الهيئة العامة لتعاونيات البناء الإسكان باب التقدم لحجز قطع أراض لجمعيات الإسكان التعاونى بـ10 مدن جديدة، وهى "العبـور الجديـدة - أكـتـوبـر الجــديـدة - بدر - العاشر من رمضــان - سلام (شرق بورسعيد) - بـرج الـعـرب الجـديـدة - المنيا الجـديـدة - أسـوان الجـديـدة - بنى سويف الجديدة - أسيوط الجديـدة ".

وأكد وزير الإسكان، أن طرح الأراضى لجمعيات الإسكان التعاونى يأتى فى إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة 2030، ودعمًا لمنظومة الإسكان التعاونى لتحقيق المشاركة المجتمعية فى تنفيذ مشروعات الإسكان فى مختلف محافظات الجمهورية، وتلبية للطلبات المقدمة من جمعيات الإسكان التعاونى لحجز قطع أراض بمشروعات الهيئة المختلفة.

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح 127 وحدة سكنية جاهزة للاستلام، كاملة التشطيب والمرافق، بمساحات مختلفة، نموذج «عصفور الجنة»، بالقطعة 75 جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، للبيع بتيسيرات كبيرة فى السداد، من يوم الأحد 31 يوليو 2022.

وأوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن الطرح يتم من خلال الجهاز، ممثلًا في الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، ويتم طلب كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان، من يوم الأحد 24 يوليو 2022، والمعاينة يوميًا عدا الجمعة بموقع المشروع بمدينة 6 أكتوبر.

وأشار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أنه يتم سداد 10٪ كجدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية، ويتم سداد دفعة تخصيص 15٪ خلال أسبوع من سداد جدية الحجز، ويتم سداد دفعة استلام 25٪ خلال شهرين من سداد جدية الحجز، ويمكن تقسيط الـ50٪ المتبقية على أقساط شهرية لمدة «5 سنوات - 10 سنوات - 15 سنة»، وفقًا لإمكانيات ورغبة العميل، بفائدة تعادل 7٪ سنويا، ويتم منح العميل خصم 3٪ فى حالة السداد الفورى.