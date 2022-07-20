التحالف العربي ينفي تنفيذ ضربات جوية في اليمن

عربي ودولي
المتحدث باسم التحالف
المتحدث باسم التحالف العربي
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أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء أنه لم ينفذ ضربات جوية في محافظة الضالع باليمن، موضحًا أن هذه المزاعم "عارية من الصحة".

إجراءات لحماية المدنيين 

وشدد التحالف على أنه ستيخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

كما اتهم التحالف الحوثيين بشن "هجمات عدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب"، مشيرا إلى أنها "تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني".

التحالف العربي

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

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