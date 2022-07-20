درجات الحرارة اليوم.. الأرصاد: القاهرة تسجل 25 درجة وطقس حار نهارا

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درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم
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يبحث العديد من متابعي موقع الفجر الإلكتروني عن درجات الحرارة اليوم؛ حيث يشهد البلاد طقس حار على معظم الأنحاء، بينما تسجل القاهرة العظمى نحو 25 درجة، وعن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، نقدمها لكم بالتفصيل في السطور التالية:

ارتفاع درجات الحرارة اليوم علي معظم الأنحاء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة  رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.


حالة الطقس علي السواحل الشمالية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس شديد الحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة  رطب ليلا على كافة الأنحاء.

نشاط الرياح

وتنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، كما أوضحت هيئه الأرصاد الجوية أن نشاط الرياح يكون على سواحل البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 1.5: 2.5 متر.

نسبة الرطوبة

تشهد البلاد ارتفاع في نسب الرطوبة نظرًا لإمتداد منخفض الهند الموسمي على معظم الأنحاء، ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا يزيد من الشعور بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (3: 2) درجة مئوية.


شبوره مائية

حذرت هيئه الأرصاد الجوية من  وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وعلى إثر ذلك تحذر المواطنين المسافرين على هذه الطرق بتوخي الحذر والسير بهدوء.


درجات الحرارة المحسوسة

وكشفت الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المحسوسة في القاهرة حيث تسجل 38 درجة، الإسكندرية 34 درجة، مطروح  33 درجة، سوهاج  42 درجة، قنا  42 درجة، أسوان 43 درجة.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية اليوم الأربعاء:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 31

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 25 العظمى 32

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 24 والعظمى 30

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 18 العظمى 36

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 26 والعظمى 37

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 18 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 41

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 28 والعظمى 38

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 25 والعظمى 40

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 25 والعظمى 41

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 27 والعظمى 41

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 27 والعظمى 42

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 41

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 25 والعظمى 41

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 29 والعظمى 38

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 30 والعظمى 36

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 30 والعظمى 36

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